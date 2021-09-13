Petrobras estuda Porto de Vitória como saída para abastecer navios

Vista aérea do Porto de Vitória e do Cais de Capuaba, onde será implantado o Terminal de Granéis Líquidos (TGL) Crédito: Codesa/Divulgação

A petroleira não entra em detalhes, mas destacou que está “avaliando junto aos operadores logísticos locais uma solução economicamente competitiva para o retorno da operação de bunker em Vitória ”. A empresa afirmou ainda que a interrupção do fornecimento não impactou a movimentação de outros combustíveis da região.

A suspensão da atividade, em 31 de maio, ocorreu em virtude do fim do último aditivo de contrato de utilização do píer de barcaças da Vale , localizado no Porto de Tubarão. À época, a mineradora informou que optou por descontinuar a operação por questões operacionais.

Uma fonte que não quis ser identificada explicou à reportagem que o motivo para o encerramento do contrato teria relação com a chegada de muitos navios do tipo Valemax, que são transportadores de minério de grande porte ligados à Vale, que, por questões de segurança, exigem distanciamento entre si, o que não seria possível com a continuidade das operações da Petrobras naquela área.

Ainda não se sabe ao certo qual será o futuro da operação. Até que se tome uma decisão, os navios não conseguem abastecer na costa do Espírito Santo, o que pode desviar cargas para outros locais.

Conforme observou o economista Ângelo Baptista, especialista da área portuária, esta seria uma alternativa possível, assim como terminais de granéis líquidos em Vila Velha. Entretanto reforça que, para que a operação seja viável, é preciso haver disponibilidade de tanque para armazenagem dos combustíveis.

“Quem tem estrutura para receber esse tipo de operação é o terminal da Oiltanking e a Liquiport, por exemplo. Mas, para que isso aconteça, é preciso saber se há espaço nesses tanques. A taxa de ocupação dos tanques da Oiltanking, até onde sei, é alta, mas essa é uma avaliação que cabe às empresas fazer.”

Outro fator a ser avaliado, ele pondera, é se o navio que traz o óleo consegue atracar no Porto de Vitória, se não exige um calado maior que o disponível, de 12 metros. Baptista aponta, contudo, que, a julgar pelo já observado, isso não deve ser impedimento.

A questão de maior importância, segundo o especialista, é a disponibilidade de espaço nos tanques. Ele avalia que não são muitos disponíveis no Porto de Vitória e lembra que, por essa razão, a Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) chegou a fazer uma licitação há poucos anos para instalação de um novo terminal de granéis líquidos, que atenderia às necessidade do Estado. Mas, para que a obra tenha início, é necessário passar por licenciamento, que ainda está sendo feito pela empresa vencedora.

“Seria a solução definitiva para esse tipo de problema, não só para o bunker, mas de capacidade de estocagem para receber navios com outros combustíveis. Mas, no curtíssimo prazo, se a Vale não permite mais as operações de abastecimento de navios com bunker no Porto de Tubarão, para que seja feito no Porto de Vitória é necessário que atenda a essas condições.”

A especialista Flávia Nico pontua que, além da Grande Vitória , uma possibilidade seria a transferência das operações para portos em Aracruz . Mas destacou também um possível terceiro cenário.

“Há uma possibilidade de que a Petrobras decida encerrar as operações por aqui, e movê-las para o Porto de Açu (RJ), o que acaba sendo um problema para o Estado.”

Contudo, caso se confirme a permanência das operações em território capixaba, o Espírito Santo não apenas recupera a fonte de arrecadação, como volta a ter uma opção para abastecimento de navios, atraindo assim mais cargas e negócios, que geram empregos e ajudam a alavancar a economia do Estado.

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