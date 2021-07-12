Disputa milionária de inovação da Petrobras deve atrair startups do ES

Sede da Petrobras no Espírito Santo, localizada na Reta da Penha, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Petrobras abriu seleção para escolher startups e pequenas empresas que desenvolvem soluções e modelos de negócios inovadores para a indústria de petróleo, gás e energia. O Programa Petrobras Conexões para Inovação, que já é a maior seleção de projetos no setor de energia, vai oferecer um investimento de R$ 22 milhões para as empresas selecionadas.

O programa deve atrair startups capixabas que buscam recursos para sobreviver e para tirar do papel ideias que podem mudar o rumo da indústria do Estado.

Para Naiara Galliani, gerente de inovação do Findeslab - eixo da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes ) que apoia o desenvolvimento de inovações para a indústria do Estado - o edital é uma oportunidade e tanto para as empresas capixabas. “Iniciativas como esse edital abrem muitas oportunidades para empresas do Estado. Não só para esse setor específico da indústria, como também para as empresas que atendem essa cadeia”, afirma.

O edital está com inscrições abertas até 1º de agosto ( veja o edital ). Além do investimento financeiro, que pode variar de até R$ 500 mil e de até R$ 1,5 milhão para cada projeto, as empresas vencedoras receberão capacitação empresarial para posicionamento de mercado e estruturação de planos de negócios, além da participação em Demo Days com as tecnologias desenvolvidas.

Esse é o terceiro ano em que a seleção é aberta. Nos dois editais anteriores, realizados em 2019 e 2020, foram contratadas 23 startups e pequenas empresas para desenvolver soluções em parceria tecnológica com a Petrobras.

Em 2020, um dos projetos selecionados foi o da empresa capixaba Mogai, que está desenvolvendo uma solução integrada entre câmera 3D móvel e inteligência artificial para monitoramento de corrosão e gestão de pintura industrial.

O projeto ainda está em fase de testes de campo, em terra e, posteriormente, deve ser levado para o ambiente das plataformas de produção a partir do primeiro semestre de 2022. E para este ano, a expectativa é de que mais empresas possam representar o Espírito Santo nessa disputa.

Naiara Galliani, gerente de inovação do Findeslab Crédito: Comunicação/ Findes

"Nós temos muitas empresas com potencial de participar do edital e serem contempladas. Então, existe a possibilidade de alguma empresa do Estado ser chamada para essa seleção. Temos inovações desde desenvolvimento de matérias e novos produtos, como tintas que podem ajudar na resistência térmica, até projetos que visam a qualidade de vida dos trabalhadores, como monitores vitais" Naiara Galliani - Gerente de inovação do Findeslab

O Findeslab conta com uma rede de startups, que fazem parte do programa de Empreendedorismo Industrial, que já foram notificadas sobre a seleção. Naiara Galliani explica que as empresas que quiserem participar podem contar com a ajuda da Findes para se inscrever.

Através do site da organização ( clique aqui ), os interessados podem acessar a aba Análise de ideia, apresentar o seu produto e solicitar ajuda para escrita ou revisão do projeto, e também entenderem se as suas ideias podem ser elegíveis para a seleção.

“Quando surge uma oportunidade como a deste edital, a nossa missão é nos colocar à disposição para ajudar a estruturar esses projetos, e ajudar as empresas que querem participar a submeter a sua proposta”, explica Naiara.