Carros em Vitória: IPVA 2021 tem novas datas de vencimento no ES Crédito: Ricardo Medeiros

Your browser does not support the audio element. IPVA 2021 - ES reabre prazo para pagamento após prorrogação do vencimento

Inicialmente, os pagamentos deveriam ser feitos a partir de março. Com a prorrogação, os vencimentos foram alterados. As datas variam de acordo com o final da placa. O vencimento da primeira parcela ou cota única já é nesta quinta (8) para os veículos leves que tenham as placas terminadas em 1. Veja todas as datas no fim da matéria.

Aqueles que efetuarem o pagamento em cota única até a data do vencimento continuarão tendo 5% de desconto. Os proprietários de veículos leves poderão parcelar o IPVA em quatro vezes. Já os proprietários de veículos pesados poderão dividir o IPVA em duas parcelas.

Usuários de internet banking podem fazer a leitura do código de barras ou digitá-lo. Se preferir, o contribuinte também pode digitar o código gerado em um equipamento de autoatendimento do banco de sua preferência. Os clientes Banestes podem realizar consultas e pagamentos do IPVA, licenciamento, DPVAT e de multas de veículos do Espírito Santo direto no aplicativo Banestes e no internet banking.

O aplicativo ES na Palma da Mão também oferece uma funcionalidade que permite emitir o documento de arrecadação ou capturar a linha digitável, que poderá ser copiada para qualquer aplicativo dos bancos credenciados para recolhimento do IPVA.

O secretário de Estado da Fazenda, Rogelio Pegoretti, lembrou que a prorrogação do IPVA realizada no Espírito Santo foi uma ação integrante do pacote de medidas socioeconômicas de enfrentamento às consequências da pandemia, anunciado pelo governo do Estado em março deste ano.

"Essa foi uma das alternativas que o governo encontrou para diminuir os impactos econômicos da pandemia. Com essa prorrogação, acreditamos que os proprietários dos veículos tiveram mais tempo para se organizar financeiramente", avalia.