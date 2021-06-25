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Transferências

WhatsApp libera para mais usuários função de pagamento; veja como fazer

Opção tem sido disponibilizada gradualmente para mais usuários. Veja se a função já está disponível para você, e o passo a passo para utilizar a nova ferramenta
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

25 jun 2021 às 12:50

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 12:50

Serviço de pagamentos no WhatsApp.
Serviço de pagamentos no WhatsApp. Crédito: Whatsapp/ Divulgação
Muitos usuários do Whatsapp se depararam, nesta semana, com um aviso sobre a opção de poderem fazer transferência bancária através do aplicativo. O serviço, batizado de WhatsApp Pay, ainda não está habilitado em todas as contas e está sendo disponibilizado gradualmente para os brasileiros.
Desde maio, o WhatsApp começou a liberar a possibilidade de realizar operações financeiras por meio do aplicativo. Segundo o site da empresa, a função permite que os usuários enviem dinheiro para familiares e amigos sem o pagamento de taxas.

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A mensagem que aparece logo que os usuários abrem o aplicativo informa que o recurso já está disponível no Brasil, e convida-o  a saber mais sobre como  começar a pagar e receber sem sair do app.
Por enquanto, o serviço está disponível somente para transações entre pessoas físicas, mas o WhatsApp informou que em breve a opção também estará liberada para empresas.

A OPÇÃO DE PAGAMENTOS AINDA NÃO APARECEU?

Você pode verificar se o seu WhatsApp já está atualizado com o serviço de pagamento. Basta clicar na função "anexar", mesmo local onde os usuários compartilham fotos, áudios, contatos e localização.
Whatsapp pagamentos
Opção Pagamento no aplicativo do Whatsapp. Crédito: Whatsapp/ Divulgação
Caso a opção "Pagamento" não apareça, você pode ir até loja de aplicativos do seu celular, procurar por WhatsApp e clicar em atualizar. Após isso, o seu aplicativo estará habilitado a função de pagamentos para a conta caso você já tenha sido escolhido pelo Facebook.

BANCOS PARTICIPANTES

Para usar esse serviço, é preciso adicionar um cartão pré-pago, um cartão de débito ou um cartão múltiplo com a função débito de um dos bancos ou parceiros participantes. Confira a lista de bancos e bandeiras autorizadas:
  • Banco do Brasil: Visa
  • Banco Inter: Mastercard
  • Bradesco: Visa
  • Itaú: Mastercard
  • Mercado Pago: Visa
  • Next: Visa
  • Nubank: Mastercard
  • Sicredi: Mastercard e Visa
  • Woop, a conta digital da Sicredi: Visa

VEJA COMO COMEÇAR A USAR A FERRAMENTA

PASSO 1: Abra a conversa com o contato para o qual você deseja enviar o dinheiro, toque em Anexar > Pagamento.
PASSO 2: Insira o valor e clique na seta verde. Depois clique em COMEÇAR para adicionar a forma de pagamento. (O aplicativo também vai abrir uma página de Termos de Serviço e a Política de Privacidade do Pagamentos no WhatsApp, os Termos de Serviço e a Política de Privacidade do Facebook, os Termos de Serviço e a Política de Privacidade do Facebook Pagamentos e os Termos de Serviço e Política de Privacidade da Cielo, toque em CONTINUAR para aceitar os termos).
Whatsapp pagamentos
Passo 2 Crédito: Whatsapp/ Divulgação
PASSO 3: Crie um PIN de 6 dígitos para o Facebook Pay. Insira seu PIN do Facebook Pay novamente para confirmá-lo e toque em AVANÇAR. (Para usar sua impressão digital ao invés de inserir seu PIN manualmente, toque em USAR IMPRESSÃO DIGITAL. Caso contrário, toque em Pular para inserir seu PIN manualmente).
Whatsapp pagamentos
Passo 3 Crédito: Whatsapp/ Divulgação
PASSO 4: Insira seu nome, sobrenome e CPF. Em seguida, toque em Avançar. Adicione os dados do seu cartão, incluindo o número do seu cartão de débito, a data de validade e o código CVV. Toque em SALVAR.
Whatsapp pagamentos
Passo 4 Crédito: Whatsapp/ Divulgação
PASSO 6: Após adicionar os dados do seu cartão, você poderá verificá-lo.
Whatsapp pagamentos
Passo 4 Crédito: Whatsapp/ Divulgação
Depois de verificado, você já pode fazer pagamentos utilizando o seu Whatsapp.

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