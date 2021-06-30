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Regularização

INSS faz pente-fino contra fraudes; saiba como não perder benefício

Previdência vai revisar os pagamentos de aposentados e pensionistas que têm documentos em falta no cadastro de concessão; veja como identificar problemas

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 11:32

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

30 jun 2021 às 11:32
Meu INSS pode ser acessado pelo site ou pelo aplicativo
Meu INSS pode ser acessado pelo site ou pelo aplicativo Crédito: Mikaella Campos
Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) vai realizar um pente-fino na concessão de benefícios por suspeitas de fraude. Pelo menos 700 mil segurados já foram notificados de que correm risco de perder benefícios por falta de regularização cadastral.
O intuito é revisar os pagamentos de aposentados e pensionistas que têm documentos em falta no cadastro de concessão do benefício, identificar os recebimentos indevidos e, dessa forma, encontrar recursos para novos programas.

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A carta enviada pelo órgão tem a marca da Previdência Social, contém o nome e o número do CPF do beneficiário, além de dar instruções sobre como proceder (exemplo da carta na imagem).
Exemplo de uma carta real do INSS.
Exemplo de uma carta real do INSS. Crédito: INSS

TIRA-DÚVIDAS

Quem pode receber a carta do INSS?

Qualquer segurado que estiver com alguma desatualização ou fora das regras de concessão do benefício.

O que devo fazer se receber a carta?

Depois de receber a carta é preciso responder aos pedidos que foram feitos pelo INSS. O segurado deve ligar para o telefone 135 ou acessar o Meu INSS (no aplicativo pelo site gov.br/meuinss) para agendar o atendimento. Pelo 135 é possível marcar a apresentação dos documentos originais e a entrega das cópias na agência mais próxima.
Mesmo que a agência esteja fechada devido à pandemia, haverá uma urna para a entrega apenas das cópias da documentação em envelope lacrado. O atendimento do 135 funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

Qual o prazo para apresentar os documentos após receber a carta?

Quem receber a carta de convocação deve responder dentro do prazo de 60 dias. Mas o INSS avisa que pode indeferir o pedido se não houver resposta em até 30 dias

Posso comparecer ao INSS sem agendamento prévio?

As agências da Previdência não vão atender quem for aos locais sem agendamento.

O que acontece se eu não responder a carta?

O pagamento do benefício poderá ser suspenso após o fim do prazo de 60 dias e, se em 30 dias após a suspensão o segurado não se manifestar, o benefício será cancelado.
Após o cancelamento, é preciso iniciar um processo administrativo e até judicial para recuperar o benefício.

Como evitar cair em fraudes

Golpistas se aproveitam de aplicativos de mensagens como o WhatsApp para fazer contato com os segurados. Por isso, o INSS informa que não faz contato por aplicativos de mensagens e não utiliza esse recurso para pedir informações, números de documentos ou fotos para os segurados.
*Com informações da Folha de São Paulo

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