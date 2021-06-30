INSS faz pente-fino contra fraudes; saiba como não perder benefício

Meu INSS pode ser acessado pelo site ou pelo aplicativo Crédito: Mikaella Campos

Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) vai realizar um pente-fino na concessão de benefícios por suspeitas de fraude. Pelo menos 700 mil segurados já foram notificados de que correm risco de perder benefícios por falta de regularização cadastral.

O intuito é revisar os pagamentos de aposentados e pensionistas que têm documentos em falta no cadastro de concessão do benefício, identificar os recebimentos indevidos e, dessa forma, encontrar recursos para novos programas.

A carta enviada pelo órgão tem a marca da Previdência Social, contém o nome e o número do CPF do beneficiário, além de dar instruções sobre como proceder (exemplo da carta na imagem).

Exemplo de uma carta real do INSS. Crédito: INSS

TIRA-DÚVIDAS

Quem pode receber a carta do INSS?

Qualquer segurado que estiver com alguma desatualização ou fora das regras de concessão do benefício.

O que devo fazer se receber a carta?

Depois de receber a carta é preciso responder aos pedidos que foram feitos pelo INSS. O segurado deve ligar para o telefone 135 ou acessar o Meu INSS (no aplicativo pelo site gov.br/meuinss) para agendar o atendimento. Pelo 135 é possível marcar a apresentação dos documentos originais e a entrega das cópias na agência mais próxima.

Mesmo que a agência esteja fechada devido à pandemia, haverá uma urna para a entrega apenas das cópias da documentação em envelope lacrado. O atendimento do 135 funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

Qual o prazo para apresentar os documentos após receber a carta?

Quem receber a carta de convocação deve responder dentro do prazo de 60 dias. Mas o INSS avisa que pode indeferir o pedido se não houver resposta em até 30 dias

Posso comparecer ao INSS sem agendamento prévio?

As agências da Previdência não vão atender quem for aos locais sem agendamento.

O que acontece se eu não responder a carta?

O pagamento do benefício poderá ser suspenso após o fim do prazo de 60 dias e, se em 30 dias após a suspensão o segurado não se manifestar, o benefício será cancelado.

Após o cancelamento, é preciso iniciar um processo administrativo e até judicial para recuperar o benefício.

Como evitar cair em fraudes

Golpistas se aproveitam de aplicativos de mensagens como o WhatsApp para fazer contato com os segurados. Por isso, o INSS informa que não faz contato por aplicativos de mensagens e não utiliza esse recurso para pedir informações, números de documentos ou fotos para os segurados.