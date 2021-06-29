10 dicas de como economizar energia elétrica em casa

CONSUMO GERAL

Viver sem luz hoje é praticamente impossível e, por isso, cerca de 20% dos gastos em uma conta de energia são por causa de lâmpadas. Apesar disso, uma boa dica para economizar nesse aspecto é aproveitar toda a luz natural do ambiente, evitando ligar as luzes durante o dia. Evite deixar luzes ligadas em cômodos que não estão sendo utilizados e, se você morar em um apartamento maior ou em uma casa, instale sensores de presença em corredores para que as lâmpadas se acendam apenas quando alguém passar. Dica extra: utilize somente lâmpadas de voltagem compatível com a voltagem da rede da concessionária de energia elétrica.

A geladeira corresponde a cerca de 30% da energia gasta em uma residência tradicional. Tendo em vista esse dado, coloque o aparelho em um local ventilado da sua casa para economizar energia. Dessa forma, não deixe esse aparelho em locais muito fechados. Em relação ao eletrodoméstico, as dicas são: não forrar as prateleiras da geladeira e não colocar roupas para secar atrás do equipamento. Essas ações fazem o aparelho consumir mais energia elétrica. Também não é indicado deixar a geladeira aberta por muito tempo, e é importante manter a borracha de vedação da porta sempre em boas condições. Não vale a pena desligar a geladeira como forma de economizar energia, pois esse eletrodoméstico leva aproximadamente 10 horas para perder a refrigeração interna depois de desligada. Na hora em que for ligada novamente vai funcionar até resfriar por completo e, por isso, a energia que foi poupada durante o tempo em que ficou desligada não será compensada. Desligar a geladeira só é interessante quando o período sem uso for mais longo.

O banho quente é um dos principais vilões de quem precisa economizar energia elétrica. Isso porque o aquecimento de água corresponde a cerca de 20% da energia consumida. Mas lembre-se que essa porcentagem varia dependendo da temperatura local. O indicado é não demorar no chuveiro e desligar a torneira enquanto se ensaboa. Assim você economiza energia e água. Nos dias quentes, deixar a chave do chuveiro na posição verão.

Este é um tipo de hábito que prejudica muito quando a intenção é economizar energia elétrica. Logo, corte o hábito de dormir com a TV ligada e utilize a função de timer para que o aparelho desligue automaticamente após um tempo.

Cerca de 7% dos gastos de energia elétrica correspondem ao uso de ferro elétrico. Para economizar, acumule uma boa quantidade de roupas para passar tudo de uma vez e utilize a graduação correta para cada tipo de roupa. Uma hora de ferro ligado diariamente é o suficiente para acrescentar cerca de 30 kWh na conta de luz no final do mês. Por fim, tenha a atenção de desligar o aparelho quando não estiver usando.

Evite utilizar a máquina de lavar para uma pequena quantidade de roupas, dando preferência para ligá-la apenas nos níveis máximos de uso. Importante também dosar o sabão para evitar necessidade de reenxague. Fora isso, outra dica que pode ajudar na economia de energia é limpar com frequência o filtro da máquina.

Outro grande vilão da conta de energia elétrica é o ar-condicionado, um dos itens que mais colabora para altas contas de energia. Verifique periodicamente se os filtros do seu aparelho de ar-condicionado estão bem higienizados. Na hora da compra, escolha um modelo adequado ao tamanho do ambiente em que será utilizado. Prefira os aparelhos com controle automático de temperatura. Na instalação, procure proteger a parte externa da incidência do sol (mas sem bloquear as grades de ventilação). Quando o aparelho estiver funcionando, mantenha as janelas e as portas fechadas. Desligue-o quando o ambiente estiver desocupado. Evite o frio excessivo regulando o termostato.

Não deixe o carregador de celular na tomada sozinho ou depois que o aparelho estiver completamente carregado. Além de evitar acidentes domésticos, ele consome energia elétrica. Evitar deixar o celular carregando enquanto você dorme também pode ser uma boa forma de economizar energia.

Mesmo aparentemente desligados, alguns aparelhos domésticos continuam consumindo energia, já que eles ficam no modo stand by. Então, itens como carregadores de celular e notebook, micro-ondas e aparelhos de DVD ligados na tomada podem representar até 12% do gasto de energia.