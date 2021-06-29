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Crise hídrica

Conta de luz: valor mais alto de bandeira tarifária tem reajuste de 52%

Bandeira vermelha faixa 2 passará de R$ 6,24 para R$ 9,49 agora em julho, segundo decisão da Aneel, divulgada nesta terça-feira

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 12:03

Publicado em 

29 jun 2021 às 12:03
Usina termelétrica da Fafen Energia, de propriedade da Petrobras, em Camaçari (BA)
Usina termelétrica da Fafen Energia, de propriedade da Petrobras, em Camaçari (BA) Crédito: Geraldo Falcão/Agência Petrobras
A bandeira tarifária em julho de 2021 será vermelha, patamar 2, em razão da intensidade da estação seca nas principais bacias hidrográficas do Sistema Interligado Nacional (SIN), registrando condições hidrológicas desfavoráveis. O valor a ser pago pelos consumidores foi ajustado nesta terça-feira e será 52% maior.
O aumento foi decidido pela diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A cobrança adicional passará de R$ 6,24 para R$ 9,49 e já começa em julho. Em agosto, um novo aumento poderá ocorrer, o que levará a uma correção de 80% no ano.
Em junho, as afluências nas principais bacias hidrográficas do Sistema Interligado Nacional (SIN) estiveram entre as mais críticas do histórico.

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Julho inicia-se com mesma perspectiva hidrológica desfavorável, com os principais reservatórios do SIN em níveis consideravelmente baixos para essa época do ano, o que sinaliza horizonte com reduzida capacidade de produção hidrelétrica e elevada necessidade de acionamento de recursos termelétricos.
Essa conjuntura pressiona os custos relacionados ao risco hidrológico (GSF) e o preço da energia no mercado de curto de prazo (PLD), levando à necessidade de acionamento do patamar 2 da bandeira vermelha. O PLD e o GSF são as duas variáveis que determinam a cor da bandeira a ser acionada.
O sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da eletricidade gerada, possibilitando aos consumidores o bom uso da energia elétrica. O funcionamento das bandeiras tarifárias é simples: as cores verde, amarela ou vermelha (nos patamares 1 e 2) indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração.
Com o acionamento da bandeira vermelha em seu maior patamar é importante reforçar aos consumidores ações relacionadas ao uso consciente e ao combate ao desperdício de energia.
Com informações da Aneel.

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