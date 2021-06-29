Prazo para sacar abono do PIS/Pasep termina nesta quarta-feira (30)

Para ter direito ao saque do PIS/Pasep ainda é preciso que o trabalhador tenha remuneração média de até dois salários mínimos por mês.

O documento de identificação necessário para o saque deve ser um dos listados a seguir:

Depois do prazo, o saldo de até R$ 1.100 continuará ativo, mas os trabalhadores só conseguirão sacar o benefício quando o novo calendário for aberto. Segundo a Caixa, o próximo calendário, relativo ao ano-base 2020, terá início em janeiro de 2022.