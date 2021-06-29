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Abono salarial

Prazo para sacar abono do PIS/Pasep termina nesta quarta-feira (30)

Com o fim do prazo, os trabalhadores só conseguirão sacar o benefício quando o novo calendário for aberto, em 2022
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

29 jun 2021 às 16:59

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 16:59

atendimento em agência da caixa. fgts
Atendimento de FGTS e PIS para trabalhadores em agência da Caixa de Jardim Camburi, Vitória Crédito: Geraldo Campos Jr
Termina nesta quarta-feira (30) o prazo para o saque do abono salarial do PIS/Pasep. O valor, de até R$ 1.100, está disponível para quem trabalhou com carteira assinada ou como funcionário público no ano base de 2019.
Para ter direito ao saque do PIS/Pasep ainda é preciso que o trabalhador tenha remuneração média de até dois salários mínimos por mês.

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Trabalhador pode consultar se tem direito ao abono do PIS/Pasep

Funcionários de empresas privadas recebem o Pis e podem consultar se tem direito ao abono através do aplicativo Caixa Trabalhador ou pelo telefone de atendimento da Caixa Econômica Federal, que é o 0800 726 0207.
Já os servidores públicos recebem o Pasep. A consulta para esses trabalhadores pode ser feita pelos canais de atendimento do Banco do Brasil. Nas capitais e regiões metropolitanas o telefone é o 4004-0001. Para as demais cidades, o contato é o 0800 729 0001. Também existe a opção de contato para deficientes auditivos, no telefone 0800 729 0088.

QUEM TEM DIREITO A RECEBER O ABONO PIS/PASEP?

  • Quem trabalhou de carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano de 2019; 
  • O trabalhador que ganhou até dois salários mínimos por mês, em média, em 2019; 
  • Quem está inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos; 
  • Também é preciso que a empresa onde trabalhava tenha informado os dados corretamente ao governo.

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COMO SACAR O ABONO SALARIAL

PASSO 1: Separe a documentação necessária
O documento de identificação necessário para o saque deve ser um dos listados a seguir:
  • Carteira de Identidade
  • Carteira de Habilitação (modelo novo)
  • Carteira Funcional reconhecida por Decreto
  • Identidade Militar
  • Carteira de Identidade de Estrangeiros
  • Passaporte emitido no Brasil ou no exterior
PASSO 2: Saque para cada grupo
  • Quem possui o Cartão Cidadão pode efetuar o saque nos caixas eletrônicos da Caixa, Correspondentes Caixa Aqui e Lotéricas.
  • Quem não possui o cartão, deve procurar uma agência da Caixa e apresentar um documento oficial de identificação. Na ocasião, o trabalhador pode aproveitar para solicitar o Cartão Cidadão e cadastrar sua senha.
  • Quem possuir conta individual na CAIXA pode ter o benefício depositado diretamente na conta, caso haja saldo acima de R$1,00 e movimentação.
  • Abono de anos anteriores pode ser recebido nas Casas Lotéricas com senha e documento de identificação oficial com CPF, desde que a senha tenha sido cadastrada em agência e o beneficiário não esteja de posse do cartão cidadão.

O QUE ACONTECE SE EU NÃO SACAR O PIS/PASEP?

Depois do prazo, o saldo de até R$ 1.100 continuará ativo, mas os trabalhadores só conseguirão sacar o benefício quando o novo calendário for aberto. Segundo a Caixa, o próximo calendário, relativo ao ano-base 2020, terá início em janeiro de 2022.

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