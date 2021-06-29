Prazo para sacar abono do PIS/Pasep termina nesta quarta-feira (30)

Termina nesta quarta-feira (30) o prazo para o saque do abono salarial do PIS/Pasep. O valor, de até R$ 1.100, está disponível para quem trabalhou com carteira assinada ou como funcionário público no ano base de 2019.
Para ter direito ao saque do PIS/Pasep ainda é preciso que o trabalhador tenha remuneração média de até dois salários mínimos por mês.
Funcionários de empresas privadas recebem o Pis e podem consultar se tem direito ao abono através do aplicativo Caixa Trabalhador ou pelo telefone de atendimento da Caixa Econômica Federal, que é o 0800 726 0207.
Já os servidores públicos recebem o Pasep. A consulta para esses trabalhadores pode ser feita pelos canais de atendimento do Banco do Brasil. Nas capitais e regiões metropolitanas o telefone é o 4004-0001. Para as demais cidades, o contato é o 0800 729 0001. Também existe a opção de contato para deficientes auditivos, no telefone 0800 729 0088.
QUEM TEM DIREITO A RECEBER O ABONO PIS/PASEP?
- Quem trabalhou de carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano de 2019;
- O trabalhador que ganhou até dois salários mínimos por mês, em média, em 2019;
- Quem está inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;
- Também é preciso que a empresa onde trabalhava tenha informado os dados corretamente ao governo.
COMO SACAR O ABONO SALARIAL
PASSO 1: Separe a documentação necessária
O documento de identificação necessário para o saque deve ser um dos listados a seguir:
- Carteira de Identidade
- Carteira de Habilitação (modelo novo)
- Carteira Funcional reconhecida por Decreto
- Identidade Militar
- Carteira de Identidade de Estrangeiros
- Passaporte emitido no Brasil ou no exterior
PASSO 2: Saque para cada grupo
- Quem possui o Cartão Cidadão pode efetuar o saque nos caixas eletrônicos da Caixa, Correspondentes Caixa Aqui e Lotéricas.
- Quem não possui o cartão, deve procurar uma agência da Caixa e apresentar um documento oficial de identificação. Na ocasião, o trabalhador pode aproveitar para solicitar o Cartão Cidadão e cadastrar sua senha.
- Quem possuir conta individual na CAIXA pode ter o benefício depositado diretamente na conta, caso haja saldo acima de R$1,00 e movimentação.
- Abono de anos anteriores pode ser recebido nas Casas Lotéricas com senha e documento de identificação oficial com CPF, desde que a senha tenha sido cadastrada em agência e o beneficiário não esteja de posse do cartão cidadão.
O QUE ACONTECE SE EU NÃO SACAR O PIS/PASEP?
Depois do prazo, o saldo de até R$ 1.100 continuará ativo, mas os trabalhadores só conseguirão sacar o benefício quando o novo calendário for aberto. Segundo a Caixa, o próximo calendário, relativo ao ano-base 2020, terá início em janeiro de 2022.