Vitória quer reduzir para 38 dias tempo para emitir alvarás de obras

Após classificação do Espírito Santo na lanterna do país em termos de burocracia no ambiente de negócios em ranking do Banco Mundial, a Capital do Estado começou um processo para simplificar e agilizar a obtenção de documentos para obras na cidade. A estimativa é que, com as novas normas, o tempo médio para a aprovação de um empreendimento em Vitória caia de 261 para 38 dias.
Para alcançar esse objetivo, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, assinou, na tarde desta segunda-feira (28), dois decretos e um projeto de lei que estabelecem novo marco regulatório para aprovação de projetos e licenciamento de obras no município.
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Projeto de Lei seguiu para a Câmara para aprovação
O PL estabelece critérios de classificação de risco de obras em Vitória
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Os dois decretos já serão publicados nesta terça-feira (29) no Diário Oficial do município e o Projeto de Lei já foi encaminhado para a Câmara de Vereadores, com o objetivo de alterar a legislação antiga.
O prefeito de Vitória explicou que a ideia é desburocratizar o processo de análise de obras, trazendo celeridade e regras claras. "Serão estabelecidos quatro graus de risco - do menor para o maior - trazendo cada um suas exigências. Será então utilizada tecnologia da informação, parametrizada com o Plano Diretor Urbano (PDU). Assim, quando o autor do pedido der entrada, o sistema vai automaticamente parametrizar com as regras do local da intervenção que será feita. Ou seja, o processo ficará muito mais rápido", iniciou.
Pazolini admitiu que o processo atual, feito a mão, pode levar mais de um ano para ser concluído. Com isso, muitos investidores são afugentados pela burocracia.
"O processo, que antes era manual, ficará ágil. O que podia levar mais de um ano, dependendo da complexidade poderá levar apenas 38 dias, ou, se mais simples, chegar a somente 48 horas. O empreendedor terá oportunidade de corrigir ou adequar o projeto em menos tempo também. Com a demora de hoje, alguns até desistem de investir. De agora em diante todo licenciamento poderá ser mais rápido, o que abrange tudo a que couber autorização do poder público"
MENOS DOCUMENTOS
O decreto n° 19.602 reduz o número de documentos exigidos para a obtenção do alvará de autorização para pequenas reformas ou serviços similares, enquanto o decreto nº 19.603 desburocratiza a elaboração e a aprovação do Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança (EIV), exigido para obras de grande porte.
Já o projeto de lei estabelece critérios de classificação de risco de obras (GR1, GR2, GR3 e GR4), tornando Vitória a primeira capital do País, segundo relatório apresentado pelo Banco Mundial, a adotar tal procedimento.
Para serviços de manutenção predial (GR1), não haverá pagamento de taxas e o licenciamento será dispensado, sendo emitida declaração, caso seja solicitado. Para pequenas reformas ou serviços similares (GR2), o alvará sairá de forma automática após compensação do pagamento da taxa.
Já para as edificações novas ou reformas (GR3), após abertura do processo e pagamento da taxa, serão emitidos em até 48 horas os alvarás de aprovação e execução provisório, cabendo ao município a sua convalidação em análise posterior.
A expectativa do prefeito é de que o novo processo, mas ágil e moderno, atraia investimentos e contribua para a retomada econômica da capital no período pós-pandemia. "O novo marco trará oportunidades, trazendo também investidores e, nessa retomada da economia, com a vacinação, teremos mais empregos e renda na cidade. Não identificamos em nenhuma outra capital esse grau de inteligência artificial sendo utilizada, é o que há de mais moderno no cenário", comemorou.
RELATÓRIO "DOING BUSINESS"
No último relatório "Doing Business Subnacional Brasil", do Banco Mundial, com dados de setembro de 2020 e recentemente publicado, Vitória está classificada em 22º entre as 27 capitais da Federação no quesito “Obtenção de alvarás de construção”.
O estudo aponta que, hoje, em Vitória são necessários 23 procedimentos e 413,5 dias para que se consiga essa obtenção, enquanto a média nacional é de 323,1 dias. A média nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) é de 152,7 dias, e nos países do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), de 171,5 dias.
O levantamento é feito nas capitais de cada Estado (em Vitória, no caso do Espírito Santo) com base em questionários enviados a mais de 1,5 mil especialistas locais, incluindo advogados, consultores empresariais, contadores, arquitetos, engenheiros, funcionários públicos, magistrados e outros profissionais que realizam processos com frequência ou fornecem consultoria em matéria de requisitos legais e regulatórios.