ES lança plano de investimentos de R$ 9 bi; Educação será principal alvo

R$ 9 bi em investimentos
► R$ 520 milhões em Segurança Pública
► R$ 43,5 milhões em assistência social
►R$ 545 milhões em Saúde
►R$ 1,1 bilhões em Educação
► R$ 106 milhões em Cultura
► R$ 167 milhões em Justiça e Direitos Humanos
►R$ 2,2 bilhões em Saneamento
►R$ 609 milhões em Infraestrutura
►R$ 376 milhões em Ciência e Tecnologia
►R$ 217 milhões em Agricultura
►R$ 4,8 milhões em Comunicação
►R$ 138milhões Esporte e Lazer
►R$ 182 milhões em Meio Ambiente
►R$ 781milhões em macrodrenagem
►R$ 6 milhões em Turismo
►R$ 1,2 bilhões em Rodovias
►R$ 391 milhões em obras estruturantes