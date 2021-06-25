Beneficiados com a medida pagam aluguel até R$ 600 Crédito: Marcelo Camargo/ Agência Brasil

Your browser does not support the audio element. Nova lei proíbe despejo na pandemia e beneficia 2,4 mil famílias no ES

Segundo dados da Defensoria Pública Estadual (DPES) , por meio do Núcleo Especializado de Defesa Agrária e Moradia (Nudam), o número equivale a 2,4 mil famílias que fizeram denúncias entre março de 2020 e abril de 2021 para a Campanha Despejo Zero, projeto nacional organizado pela ONU Habitat, que luta pela suspensão dos processos durante a pandemia.

O projeto de lei 827/2020, prevê que, em virtude do estado de emergência em saúde pública, o locatário que comprove dificuldades financeiras que resultem na incapacidade de pagamento de aluguel não pode ser despejado. A medida será válida para imóveis urbanos ou rurais e as ordens de despejo que já foram proferidas não poderão ser cumpridas até o dia 31 de dezembro de 2021.

De acordo com o advogado atuante no setor imobiliário, Alencar Ferrugini, a proposta de proibição de despejo se aplica somente a contratos com valor mensal de aluguel de até R$ 600 para imóveis residenciais e de até R$ 1,2 mil para imóveis não residenciais. “Mas para que se cumpra a proibição, o locatário precisa comprovar que sofreu algum prejuízo financeiro nesse período”, destacou.

Alencar Ferrugini é advogado atuante no setor imobiliário Crédito: Larissa Dias/Divulgação

Ferrugini afirmou que para valores de aluguel residencial acima de R$ 600,00 e não residencial acima de R$ 1.200,00 o despejo é permitido. Entretanto, os locatários e os donos dos imóveis podem tentar chegar a um acordo. Caso isso não aconteça, o locatário pode sair do imóvel sem cumprir as penalidades previstas no contrato se for comprovado que o imóvel é a única fonte de renda do locador.

“No caso de imóvel não residencial, o locatário tem que comprovar que o seu comércio sofreu algum prejuízo com as proibições de abertura devido a pandemia. Já os imóveis residenciais, o inquilino precisa comprovar que sofreu prejuízos com emprego e finanças”, destacou.

A Defensoria informou que a Grande Vitória concentra 26 casos de ações de despejo, sendo 15 apenas no município de Serra . Boa parte delas são coletivas, abrangendo muitas famílias. Em 13 meses da Campanha Despejo Zero, a DPES solucionou casos de 17 famílias, o que corresponde a 51 pessoas.