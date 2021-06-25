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Financiamento

Feirão digital Caixa da casa própria tem imóvel a partir de R$ 35 mil no ES

As ofertas vêm para atender a todos os públicos, são mais de 180 mil imóveis no pais com possibilidade de financiamento de 100% do valor, sem entrada, um prazo de carência de 6 meses

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 11:23

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

25 jun 2021 às 11:23
Vitória - ES - Movimentação em frente agência da Caixa Econômica na Reta da Penha para retirada do benefício do Governo Federal.
Movimentação em frente agência da Caixa Econômica na Reta da Penha. Crédito: Vitor Jubini
Feirão digital Caixa da casa própria tem imóvel a partir de R$ 35 mil no ES
Caixa Econômica Federal realiza a partir desta sexta-feira (25) o 1° Feirão Digital da Casa Própria. Serão ofertados mais de 180 mil imóveis novos e cerca de seis mil imóveis Caixa em todo o país, com possibilidade de financiamento de 100% do valor, sem entrada.
No Espirito Santo, já conta no site do do evento (http://www.caixa.gov.br/feirao) 33 imóveis  em pelo menos 8 municípios do Estado. Os valores variam de R$ 35.585,17, o mais barato localizado em São Gabriel da Palha,  até R$ 465.819,00, com o valor mais alto localizado em Vitória.
O Feirão acontece de forma totalmente digital. Os interessados tem até as 21h do dia 4 de julho para acessar a plataforma do evento  e fazer o financiamento de um dos imóveis.

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Segundo o banco, qualquer pessoa pode participar do feirão. As ofertas vêm para atender todos os públicos e em diversas regiões do país, com valor médio de venda de R$ 70 mil. Com o evento, a Caixa espera movimentar cerca de R$ 10 bilhões em novos negócios.

IMÓVEIS OFERTADOS E CONDIÇÕES DE COMPRA

Mais de 800 incorporadoras imobiliárias e 1.100 correspondentes Caixa Aqui participam. Todos os imóveis ofertados na plataforma do Feirão já possuem avaliação prévia junto ao banco.
As linhas de financiamento de 180 mil imóveis novos atendem todas as faixas de renda familiar e possuem prazo de pagamento de até 35 anos, com destaque para a modalidade Poupança Caixa.
Lançada em 2021, Poupança Caixa com taxas a partir de 3,35% a.a., somado à remuneração adicional da poupança e saldo devedor atualizado mensalmente pela TR. O cliente pode optar ainda por um prazo de carência de 6 meses para início do pagamento da parcela de juros e amortização.
O banco também traz a oferta de mais de 6 mil imóveis usaados Caixa, com possibilidade de financiamento de 100% do valor da proposta em até 35 anos, e taxas diferenciadas na modalidade Poupança Caixa, a partir de 2,50% a.a., somado à remuneração adicional da poupança e saldo devedor atualizado mensalmente pela TR.
Também é possível optar por carência de 6 meses para início do pagamento da parcela de juros e amortização.

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COMO PARTICIPAR

O Feirão promove ofertas para a aquisição de imóveis em todo o Brasil. Ao utilizar a plataforma do evento, o cliente poderá escolher a opção mais adequada, realizar a simulação do financiamento e ser atendido por correspondentes Caixa Aqui, via chat.
Durante o evento, todos os interessados poderão enviar seus documentos e acompanhar o andamento do seu processo de financiamento habitacional pelo aplicativo Habitação Caixa, disponibilizado gratuitamente na Apple Store e Google Play.
  • PASSO 1: Acesse o site /www.caixa.gov.br/feirao
  • PASSO 2: Clique em “Pesquisar seu imóvel”
  • PASSO 3: Se você se interessou por um imóvel, basta clicar em “Fale com um vendedor” para tirar dúvidas e obter mais informações sobre o imóvel desejado.
  • PASSO 4: Os interessados podem também simular a compra em “Simular financiamento de imóvel”.
  • PASSO 5: Se você decidiu comprar, solicite atendimento de um correspondente Caixa Aqui, por meio do Chat, e baixe o aplicativo Habilitação Caixa para enviar seus documentos.
Se o imóvel for da Caixa, os interessados devem acessar o portal www.caixa.gov.br/ximoveis, ao invés de baixar o app Habilitação Caixa. No site X Imóveis, você pode realizar o cadastro e formalizar a proposta para participar das disputas on-line.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Para solicitar seu financiamento é preciso ter em mãos os seguintes documentos:
  • Documento oficial de identificação
  • Comprovante de renda atualizado, emitido no máximo há 2 mese
Também pode ser usado o FGTS na aquisição do imóvel:
  • Última declaração do Imposto de Renda e recibo de entrega à Receita Federal
  • Carteira de Trabalho ou Extrato de FGTS
A Caixa orienta que os compradores só devem efetuar os pagamentos depois da aprovação do financiamento junto ao banco.

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