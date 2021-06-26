Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Inesperado

Desocupação e crescimento do PIB seguem na mesma direção

Enquanto as projeções de crescimento do PIB são ajustadas para cima, a taxa de desocupação, que supostamente se reduziria, deverá fechar o ano em cerca de 14,3%, contra 13,5% do ano passado

Públicado em 

26 jun 2021 às 02:00
Orlando Caliman

Colunista

Orlando Caliman

Carteira de Trabalho e previdência social
Há 14,8 milhões sem ocupação no país, mesmo com a reação da economia crescendo a 1,2% no trimestre, repondo as perdas decorrentes em 2020 por conta da pandemia Crédito: Fernando Madeira
Confesso nunca ter me deparado com uma situação na qual crescimento econômico e desocupação seguem na mesma direção. É o que estamos observando no momento. Enquanto as projeções de crescimento do PIB são ajustadas para cima, com expectativa que já chega à casa dos 5%, a sua contrapartida esperada de impacto na taxa de desocupação, que supostamente se reduziria, numa relação de causalidade, ao contrário, deverá fechar neste ano em cerca de 14,3%, contra 13,5% do ano passado.
Ou seja, o tão esperado efeito sobre a taxa de ocupação da força de trabalho que pelo crescimento do PIB, praticamente já assegurado, e que já retomou o nível pré-pandemia, parece não se efetivar neste ano. O Brasil ainda manterá mais de 14 milhões de pessoas em condições de trabalho fora de atividade.
O país fechou o primeiro trimestre deste ano com 100,4 milhões de pessoas fazendo parte da sua força de trabalho, dos quais 85,6 milhões na condição de ocupados, segundo dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio (PNAD) trimestral do IBGE. Isso significa que há 14,8 milhões sem ocupação, mesmo com a reação da economia crescendo a 1,2% no trimestre, repondo as perdas decorrentes em 2020 por conta da pandemia.

Veja Também

Ilusionismo estatístico: temos que ter cuidado ao analisar números

Quando uma certa dose de inflação interessa ao governo federal

Para onde vai o pêndulo na democracia brasileira?

No entanto, não chegaremos à mesma conclusão se tomarmos como referência dados de ocupação apresentados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), estes com carteira assinada. Para a categoria em questão, a recuperação de postos de trabalho desde o início da pandemia foi de 2,3 milhões. Compatível com a movimentação da economia em geral.
A questão é que essa categoria de emprego formal, com carteira assinada, representa apenas 37,5% do total de ocupações, que somadas aos funcionários públicos estatutários chegam a 50%. Esse contingente está mais protegido. Os funcionários pela estabilidade e os de carteira assinada contaram com o mecanismo de proteção com redução temporária de jornada. O lado mais frágil, e que mais sofreu com a pandemia, é representado por cerca de 48%: conta própria, emprego doméstico e empregados do setor privado e público sem carteira assinada.
E é exatamente para este último contingente que as dificuldades se apresentam bem maiores na hora de buscar novos postos de trabalho. Isso porque compõem grupos de atividades econômicas ainda não alcançados totalmente pela retomada do PIB. Em outras palavras, se mostram inelásticos, pelo menos temporariamente, ao crescimento econômico. Muito provavelmente esse descompasso, que encontra respaldo na dissincronia de crescimento entre diferentes setores, deverá perdurar no próximo ano. Um ingrediente que poderá pesar inclusive nas eleições.

Orlando Caliman

É economista. Analisa, aos sábados, o ambiente econômico do Estado e do país, apontando os desafios que precisam ser superados para o desenvolvimento e os exemplos de inovação tecnológica

Tópicos Relacionados

Brasil Política Desemprego Economia PIB
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que sucesso de assistente de IA na China diz sobre ambições do país
Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição
Imagem de destaque
A mulher que cuida de todos e negligencia a própria saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados