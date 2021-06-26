Desocupação e crescimento do PIB seguem na mesma direção

Há 14,8 milhões sem ocupação no país, mesmo com a reação da economia crescendo a 1,2% no trimestre, repondo as perdas decorrentes em 2020 por conta da pandemia

A questão é que essa categoria de emprego formal, com carteira assinada, representa apenas 37,5% do total de ocupações, que somadas aos funcionários públicos estatutários chegam a 50%. Esse contingente está mais protegido. Os funcionários pela estabilidade e os de carteira assinada contaram com o mecanismo de proteção com redução temporária de jornada. O lado mais frágil, e que mais sofreu com a pandemia, é representado por cerca de 48%: conta própria, emprego doméstico e empregados do setor privado e público sem carteira assinada.