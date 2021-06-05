Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Política

Para onde vai o pêndulo na democracia brasileira?

A História tem nos demonstrado que a democracia, mesmo passando por movimentos pendulares, ainda se mostra como o melhor regime

Públicado em 

05 jun 2021 às 02:00
Orlando Caliman

Colunista

Orlando Caliman

Setas que indicam qual direção seguir
E o nosso Brasil, para onde vai? Crédito: Shutterstock
O Fórum Econômico Mundial (FEM), na sua última versão, esta virtual, elegeu a desigualdade de renda como um grande desafio global a ser enfrentado, sob o risco crescente de ocorrências de rupturas e até de distúrbios indesejáveis, podendo, no limite, afetar democracias hoje estáveis. Na visão do FEM, inclusive respaldada por parte da elite do capitalismo mundial, riqueza e poder concentrados de forma crescente nas mãos de pequenas elites, em detrimento de grandes massas de populações, poderão impor sérias travas ao próprio crescimento das economias e, consequentemente, ao desenvolvimento global.
Sabemos, pela História, que toda vez que o capitalismo se defrontou com situações de fissuras e rupturas estruturais em suas bases sociais, ocorreram fenômenos carregados de surpresas ou armadilhas, com desfechos muitas vezes inesperados, a maioria deles sabidamente indesejáveis. Nessa toada de caminhar surgiram regimes como o fascismo, o nazismo e o comunismo. Geraram também grandes guerras e conflitos localizados. Hitler e Mussolini emergiram de situações de caos econômico, social e negação da política.
A História felizmente também tem nos demonstrado que a democracia, mesmo passando por movimentos pendulares, ou seja, alternando direções mais à direita ou mais à esquerda, mais Estado ou menos Estado, vez por outra de forma errática, mesmo assim, as evidências indicam que ainda se mostra como o melhor regime. Bem na linha da emblemática afirmação feita pelo grande estadista Churchill: “A democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as demais”.

Veja Também

Sustentabilidade: que a pauta ESG não se atenha apenas ao marketing

O agronegócio impulsiona o PIB brasileiro e deve manter a força em 2021

Nova onda das commodities pode aliviar pressão na economia brasileira

O que a História também tem nos mostrado é que quando as elites se descuidam e se descolam das massas, crescem as chances de rupturas e turbulências, e até situações de caos, bem como, por consequência, movimentos pendulares de poder. É como, por exemplo, podemos explicar movimentos que produziram um Trump nos EUA, mais à direita do pêndulo, e agora, num sentido inverso, um Biden, retornando mais ao centro, mas com nuances de esquerda, principalmente no que tange ao papel do Estado.
Na América Latina também observamos “desgaste de materiais” em modelos que vinham se mostrando exitosos. O mais surpreendente é o caso do Chile, tido e avaliado como modelo de sucesso, esculpido no liberalismo econômico de “puro sangue”, contestado agora pelas massas que se consideram excluídas do “banquete”, tendo que encontrar novos caminhos com uma nova constituição. Colômbia e Peru também já experimentam movimentos de rupturas, cujas consequências ainda não se apresentam tão previsíveis, pelo menos até o presente momento.
E o nosso Brasil, para onde vai?

Orlando Caliman

É economista. Analisa, aos sábados, o ambiente econômico do Estado e do país, apontando os desafios que precisam ser superados para o desenvolvimento e os exemplos de inovação tecnológica

Tópicos Relacionados

Brasil Política
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Batida entre motos deixa um morto e dois feridos em Colatina
Festival em Colatina terá concurso de apresentação artística; veja como participar
Concurso de viola em Colatina terá prêmio de até R$ 7 mil; veja como participar
Imagem de destaque
As vídeos virais de IA da guerra do Irã no estilo lego – divertimento ou propaganda?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados