Quando uma certa dose de inflação interessa ao governo federal

Governo federal terá que contar com a própria inflação e um bom desempenho da arrecadação para não se deparar com a trava do teto do déficit primário

Em síntese, a aposta do governo concentra-se em duas frentes: a primeira, no efeito inflação acumulada até junho deste ano sobre o teto de gasto; e a segunda, que a taxa de inflação seja mantida comedida até o final do ano. Ou seja, inflação em alta até junho para ampliar a folga no gasto para 2022, e inflação em baixa até o final do ano para conter os gastos indexados, como da previdência, já contratualizados para o início do próximo ano.