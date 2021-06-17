Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "construtora de imóveis"

A Galwan nasceu em 1981, em Vila Velha. A empresa já entregou mais de 2.580 unidades residenciais e comerciais. São mais de 64 empreendimentos residenciais, comerciais e hotéis concluídos até hoje. Em 2007, a empresa passou a construir, também, hotéis no Rio de Janeiro.

A história da empresa começou um pouco antes de 1980, quando foi criada a “Lorenge Construtora e Incorporadora Ltda”. Com ritmo crescente de trabalho, em pouco tempo outros projetos surgiram e a credibilidade do grupo ganhou destaque no mercado da construção civil, firmando a qualidade da marca. A empresa já registrou mais de 1 milhão de metros quadrados construídos, com mais de 17 mil unidades edificadas e cerca de 10 mil clientes atendidos.