Construtora vai lançar mais de 1,3 mil unidades no ES

MRV estima lançar novas unidades em Vila Velha e na Serra ainda em 2021 Crédito: Leo Drumond - Nitro/Divulgação

Integridade, sustentabilidade, qualidade e inovação são os pilares em que a MRV afirma basear suas atividades no Espírito Santo e nos demais Estados onde está presente. A empresa conquistou o primeiro lugar no segmento “Construtora de Imóveis” na 29ª edição do Recall de Marcas Rede Gazeta, sendo a mais lembrada por 18,75% dos entrevistados.

“O objetivo é entregar a melhor experiência ao cliente. O consumidor busca e valoriza isso. A premiação reafirma que o caminho é este: construir sonhos que transformam o mundo das pessoas”, define a gestora comercial da companhia, Ednéia Teixeira.

Ainda neste ano, a MRV pretende lançar 1.356 unidades na Serra e em Vila Velha. Nesses dois municípios e em Viana e Cariacica, a construtora já tem oito empreendimentos em edificação. Grande parte dos imóveis conta com placas fotovoltaicas para a geração de energia solar nas áreas comuns dos condomínios, que também recebem Wi-Fi, sistema de segurança, pomar e lazer completo e equipado.

“A MRV busca constantemente inovar e oferecer aos clientes produtos com qualidade que contribuam para diminuição de gastos, que sejam sustentáveis e que garantam lazer e qualidade de vida a toda a família. A atenção é dada desde a escolha dos materiais até a instalação no final das obras, sempre pensando no bem-estar dos moradores”, afirma Ednéia.

Ednéia Teixeira ressalta que o objetivo da empresa é entregar a melhor experiência ao cliente Crédito: Divulgação/MRV

Nesta pandemia, a empresa estendeu a plataforma de vendas digitais para atendimento em mais de 165 cidades. Remotamente, é possível escolher o condomínio e a unidade, enviar a documentação, fazer a simulação e a aprovação de crédito, negociar a proposta de compra e assinar o contrato. Ainda de modo on-line, o consumidor pode realizar o tour virtual por todas as unidades à venda e visualizar a planta isométrica do imóvel. Tudo isso acompanhado, também remotamente, pelo time de corretores.

“O trabalho que é feito antes dos momentos de crises é fundamental para garantir a manutenção de um negócio. A MRV tem mais de 40 anos de mercado nacional e sempre manteve o cliente no centro de suas decisões. Isso não poderia ser diferente neste período em que vivemos. O foco é nos clientes e no bem-estar dos nossos colaboradores.”

Vídeo do ganhador com troféu do 29º Recall de Marcas