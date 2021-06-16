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Recall de Marcas 2021

Empresa constrói sonhos para os clientes

Morar Construtora, que completa 40 anos, aposta em diferenciais nos seus empreendimentos

Publicado em 

16 jun 2021 às 01:15

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 01:15

Morar Construtora - Vista Barcelona
Lançamento recente da Morar, o Vista de Barcelona  é um condomínío-clube na região de Porto Canoa, na Serra Crédito: Morar Construtora/Divulgação
No ano em que completa 40 anos de história, a Morar Construtora aposta em diferenciais em seus empreendimentos para conquistar quem deseja realizar o sonho da casa própria. E tem dado certo, tanto que a empresa ficou entre as mais lembradas na categoria “Construtora de Imóveis” no Recall de Marcas Rede Gazeta 2021.
O presidente da Morar, Rodrigo Almeida, acredita que estar na memória dos capixabas tem tudo a ver com responsabilidade, respeito e confiança de forma consistente nestas quatro décadas.
“São valores que a Morar preza e estão presentes no cotidiano da empresa, em suas ações, no relacionamento com os clientes, na seriedade e na qualidade dos empreendimentos que construímos, da equipe técnica ao administrativo.”
Para Rodrigo Almeida, a Morar constrói não apenas edifícios, mas também locais onde as pessoas vão viver e realizar seus sonhos. “Levamos esse compromisso a sério, e acredito que essa nossa essência é que chega ao grande público de todo o Espírito Santo.”
Estar no Recall do público é motivo de orgulho para a empresa genuinamente capixaba. Por isso, a premiação foi bastante comemorada pela equipe.
“Ser uma empresa lembrada pelos capixabas é primeiramente uma honra. A Morar se orgulha de produzir, empregar e gerar valor para o Espírito Santo. Acreditamos neste Estado - pequeno no tamanho, mas gigante no potencial - e vemos isso se concretizar todos os dias com o nosso time, que se esforça para fazer sempre o melhor”, pontua Almeida.

ATENÇÃO AO PÚBLICO

Mesmo na pandemia, a Morar manteve seu propósito para continuar entregando valor a seus clientes, considerando a necessidade de cada um deles.
Morar Construtora
Rodrigo Almeida destaca a mobilização on-line para que os clientes possam acompanhar o andamento das obras Crédito: Morar Construtora/Divulgação
“Com a proibição das visitas às obras para evitar a propagação do coronavírus, mobilizamos maior comunicação on-line com fotos periódicas de acompanhamento de obra, lives no Instagram e mudança no formato da entrega de chaves prevista para o período. O que nos leva a outro diferencial, que é o nosso compromisso de entrega. Em toda a nossa história, 100% das nossas obras foram entregues no prazo prometido aos clientes em contrato”, ressalta Almeida.
Segundo ele, na pandemia, foi observada uma maior busca das pessoas em ter o seu próprio canto ou morar em um lugar melhor. “Outra demanda constatada foi a do aumento da necessidade de comunicação e relacionamento com os clientes de forma dinâmica e on-line. Vivenciando esses desafios, nossa experiência nos ensinou que o trabalho, a constante avaliação e o diálogo aberto entre os times nos permitiram nos adaptar e dar passos seguros em qualquer período.”
A preocupação permanente com o que o cliente deseja e as possibilidades de atendê-lo fazem parte da rotina da Morar. “Cada condomínio é entregue com diferenciais considerando a experiência de todos os clientes anteriores. São 40 anos de história e experiência que aprimoram cada um dos empreendimentos”, destaca Rodrigo Almeida.
Os empreendimentos da Morar, exemplifica o presidente, contam com placas fotovoltaicas na cobertura das áreas de lazer. Ele explica que o equipamento produz energia solar, utilizado no próprio espaço de lazer, propiciando o consumo consciente e sem emissão de poluentes na atmosfera. Outro benefício é a redução de até 80% nos gastos com energia na área, diminuindo os custos do condomínio.
Um dos principais atrativos dos condomínios-clube da Morar, e que também representam um sucesso de vendas, são as unidades com quintal privativo. Em unidades dessa modalidade, o cliente une o melhor de apartamentos e casas.
“As unidades com quintal são outra amostra de como o relacionamento é um ponto central para a empresa. São uma forma de dar ao proprietário a possibilidade de criar espaços para personalizar seu imóvel, criando um local para passar tempo com sua família, seus pets e seus amigos”, descreve Rodrigo Almeida.
Novos projetos virão pela frente. A maior novidade é que, em breve, a Morar irá para uma nova praça. O presidente da construtora revela que será lançado o primeiro condomínio-clube em Cariacica, que levará ao município o padrão de qualidade e sustentabilidade da empresa, com entrada facilitada e parcelas menores que o aluguel.
“E, para apresentar o empreendimento para a cidade, também teremos uma nova loja da Morar no Shopping Moxuara, com apartamento decorado, maquetes, a nossa já conhecida Cora e, é claro, o atendimento sempre disposto da nossa equipe de vendas”, valoriza Rodrigo Almeida.
Recentemente, a empresa também lançou outros dois empreendimentos: o Vista do Vale Condomínio Clube, em Vale Encantado (Vila Velha), e o Vista de Barcelona Condomínio Clube, na região de Porto Canoa (Serra). 

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