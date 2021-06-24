Bancada capixaba se articula para manter cidades do ES na Sudene

Governador Lindenberg, no Noroeste do ES, é um dos municípios que podem ser beneficiados Crédito: Prefeitura de Governador Lindenberg

Em comunicação oficial à presidência do Senado , o governo Bolsonaro vetou a medida e afirmou que o projeto apresenta vícios de inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público, e, por conta disso, foi barrado.

Segundo o deputado federal Evair de Melo (PP-ES), entretanto, já existe um acordo firmado com a Secretaria de Governo, a Casa Civil e os líderes do governo na Câmara e no Senado para que haja a derrubada do veto no Congresso

“O critério para o veto não foi ser a favor ou contra o projeto. O presidente foi orientado pela Fazenda a vetar o texto porque estaria abrindo mão da receita, e isso poderia levá-lo a sofrer sanções administrativas mais à frente. Mas antes mesmo de a decisão ser publicada no Diário Oficial, já tínhamos um acordo para que o governo apoiasse a derrubada do veto”, explicou o deputado, que é um dos vice-líderes do governo na Câmara.

Evair destacou que, desta maneira, há a expectativa de que a decisão do presidente seja anulada em breve, e de que os municípios capixabas e mineiros possam efetivamente ter acesso aos benefícios da Sudene.

O deputado federal Da Vitória (Cidadania), líder da bancada capixaba no Congresso, reiterou a intenção de reverter a decisão presidencial e “fazer justiça com o Estado.”

“Tivemos uma curta comemoração, interrompida com o veto do presidente Bolsonaro. Não sei os motivos que o levaram a vetar, mas estão transcritas na justificativa explicações sobre a constitucionalidade, que já foram vencidas tanto no Senado quanto na Câmara pelas consultorias, técnicos e procuradores. Mas é soberano o Congresso. Tenho convicção e estou otimista que esse Congresso vai fazer o seu dever de casa.”

Já a senadora Rose de Freitas (MDB-ES) disse desconhecer acordos acerca do tema, mas se mostrou favorável a uma articulação. A parlamentar ainda criticou a postura do presidente em vetar o texto, afirmando que o governo agiu contra os municípios.

“O governo agiu contra aquilo que lutamos para aprovar. Construímos uma maioria, construímos uma votação favorável, não deveria ter vetado. Foi feito todo um esforço para ampliar a inserção dos municípios que precisam de amparo na área de abrangência da Sudene porque isso poderia beneficiá-los. Não houve diálogo conosco, mas vamos trabalhar para derrubar o veto e acho que teremos apoio no Plenário. Já está avisado: vamos nos unir.”

BENEFÍCIOS FISCAIS QUE ESTIMULAM A ECONOMIA

Através da Sudene, o governo federal concede benefícios fiscais para empresas que se instalam nessas cidades, contribuindo para a atração de investimentos. Há, por exemplo, isenção ou redução de até 75% no Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), além de descontos no PIS/Pasep e Cofins para aquisição de novas máquinas.

Em função disso, a inclusão de uma cidade dentro da área da Superintendência favorece a atração de empresas e investimentos, promovendo também a geração de empregos de mais qualidade e que pagam melhores salários nessas regiões, que são menos desenvolvidas. Esse era um antigo pleito de setores produtivos capixabas para estimular a dinamização da economia da região Norte do Estado.

GOVERNO DISSE QUE PROJETO É INCONSTITUCIONAL

Segundo a justificativa apresentada pelo Ministério da Economia para o veto, a proposta ampliaria as despesas da Sudene e os incentivos fiscais sem apresentar estimativas do impacto que ela causaria nas contas públicas e sem determinar medidas de compensação.