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Recursos garantidos

ES vai investir R$ 4 bilhões em rodovias, saneamento e macrodrenagem

Plano de investimentos públicos pretende resolver problemas de alagamentos em Vila Velha e universalizar serviços de água e esgoto em todo o Estado
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

29 jun 2021 às 02:00

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 02:00

Rodovias, portos e aeroportos estão entre ativos que serão leiloados
Estão previstas obras em rodovias de todo o Estado Crédito: Joshua Woroniecki/ Pixabay
governo do Espírito Santo vai investir nos próximos anos cerca de R$ 4,18 bilhões em obras em rodovias, saneamento e macrodrenagem. Os projetos foram anunciados nesta segunda-feira (28), durante lançamento do Plano de Investimentos Públicos (PIP) capixaba, que prevê, ao todo, a aplicação de R$ 9 bilhões em áreas essenciais.
Os recursos serão distribuídos da seguinte maneira: R$ 2,2 bilhões para o saneamento, R$ 1,2 bilhão para rodovias e R$ 781,2 milhões para macrodrenagem. Também há projetos voltados para educação, infraestrutura, saúde, segurança pública, obras estruturantes, ciência e tecnologia, e na área da agricultura.
Alguns investimentos estão em andamento, mas outros estão previstos para ocorrer em 2022 e também em 2023. Os recursos já estão garantidos.

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“No caso das rodovias, por exemplo, são inúmeros projetos cortando o Estado de Norte a Sul. Algumas estão em execução, outras em fase de contratação de projetos, de ordem de serviço, e outras serão executadas nos próximos anos. Há um volume considerável de recursos destinado a essas obras”, explicou o secretário de Estado de Governo, Gilson Daniel.
Também serão feitas obras de macrodrenagem importantes em CariacicaVila VelhaVianaColatina São Mateus. As intervenções nos municípios da Grande Vitória foram anunciadas pela primeira vez em março do ano passado, pouco antes do início da pandemia do novo coronavírus.
Entre as intervenções em Cariacica e Vila Velha é possível destacar a construção de estações de bombeamento de águas pluviais, comportas de maré e diques, em Marilândia e Pontal das Garças, ambos bairros do município canela-verde. Já em Viana, serão construídas redes de drenagens, com novos bueiros e ampliação das galerias subterrâneas.
“Os investimentos previstos para macrodrenagem praticamente resolvem os problemas de Vila Velha, por exemplo. O governo já iniciou as obras e está para começar a próxima fase. A segunda etapa das obras de macrodrenagem dos municípios ainda não tinha previsão. Agora o governo está garantindo recurso para esses investimentos.”

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SANEAMENTO UNIVERSALIZADO

O secretário explica ainda que o Estado se estrutura para realizar as intervenções necessárias para universalização do saneamento básico em território capixaba, conforme determina o Marco Legal do Saneamento, sancionado no ano passado.
Pela lei, o prazo para viabilizar a universalização dos serviços nesta área encerra-se em 31 de dezembro de 2033. Contudo, de acordo com Gilson Daniel, o governo do Espírito Santo espera alcançar com antecedência de 5 anos a 10 anos.
“A expectativa é que o governo avance e consiga entregar isso com antecedência de cinco ou até dez anos. Investimentos em praticamente todas as cidades, com recursos destinados não só para saneamento, mas também na captação e tratamento de água.”

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