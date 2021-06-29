ES vai investir R$ 4 bilhões em rodovias, saneamento e macrodrenagem

Estão previstas obras em rodovias de todo o Estado Crédito: Joshua Woroniecki/ Pixabay

Os recursos serão distribuídos da seguinte maneira: R$ 2,2 bilhões para o saneamento, R$ 1,2 bilhão para rodovias e R$ 781,2 milhões para macrodrenagem. Também há projetos voltados para educação, infraestrutura, saúde, segurança pública, obras estruturantes, ciência e tecnologia, e na área da agricultura.

Alguns investimentos estão em andamento, mas outros estão previstos para ocorrer em 2022 e também em 2023. Os recursos já estão garantidos.

“No caso das rodovias, por exemplo, são inúmeros projetos cortando o Estado de Norte a Sul. Algumas estão em execução, outras em fase de contratação de projetos, de ordem de serviço, e outras serão executadas nos próximos anos. Há um volume considerável de recursos destinado a essas obras”, explicou o secretário de Estado de Governo, Gilson Daniel.

Entre as intervenções em Cariacica e Vila Velha é possível destacar a construção de estações de bombeamento de águas pluviais, comportas de maré e diques, em Marilândia e Pontal das Garças, ambos bairros do município canela-verde. Já em Viana, serão construídas redes de drenagens, com novos bueiros e ampliação das galerias subterrâneas.

“Os investimentos previstos para macrodrenagem praticamente resolvem os problemas de Vila Velha, por exemplo. O governo já iniciou as obras e está para começar a próxima fase. A segunda etapa das obras de macrodrenagem dos municípios ainda não tinha previsão. Agora o governo está garantindo recurso para esses investimentos.”

SANEAMENTO UNIVERSALIZADO

O secretário explica ainda que o Estado se estrutura para realizar as intervenções necessárias para universalização do saneamento básico em território capixaba, conforme determina o Marco Legal do Saneamento, sancionado no ano passado.

Pela lei, o prazo para viabilizar a universalização dos serviços nesta área encerra-se em 31 de dezembro de 2033. Contudo, de acordo com Gilson Daniel, o governo do Espírito Santo espera alcançar com antecedência de 5 anos a 10 anos.