Assembleia aprova programa de parcelamento de dívidas para empresas do ES

Deputados aprovam Refis Crédito: Reprodução/Ales

Após sancionado, o Refis precisará ser regulamentado em um lei separada – processo este que já está em desenvolvimento pela equipe da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) , segundo informações divulgadas pela pasta.

Até que a regulamentação seja aprovada, as Gerências de Tecnologia, Atendimento ao Contribuinte e Arrecadação – todas vinculadas à Sefaz – seguirão realizando os últimos testes para que os contribuintes consigam efetivar o parcelamento das dívidas.

"Muito em breve, as empresas que têm dívidas com o Estado poderão renegociar os débitos e se organizar financeiramente. Este é mais um trabalho para retomar a economia capixaba, dando todo o apoio necessário às empresas atingidas pela pandemia", destacou o secretário de Estado da Fazenda, Rogelio Pegoretti.

O auditor fiscal e gerente de Atendimento ao Contribuinte, Augusto Dibai, explicou que os interessados deverão solicitar o parcelamento das dívidas pela Agência Virtual , no site da Sefaz, ou fazer o envio pelo sistema e-Docs, do Governo Estadual, encaminhando os documentos para a agência da Receita Estadual de sua circunscrição ou para o Protocolo Geral.

A presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) , Cristhine Samorini, comemorou a aprovação do projeto, destacando que o Refis faz parte de uma série de pleitos que a federação encaminhou ao governo estadual e às prefeituras, para apoiar as indústrias do Espírito Santo no momento de retomada da economia.

"A aprovação do projeto na Assembleia Legislativa mostra que o Executivo e o Legislativo compreendem a importância de viabilizar ao máximo a recuperação das empresas do Estado. A medida dará fôlego para o setor produtivo, viabilizando a preservação dos empregos e até mesmo possibilitando futura expansão dos negócios, com novas oportunidades."