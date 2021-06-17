Governo do ES encaminha projeto de lei do Refis à Assembleia

Governo encaminha Projeto de Lei do Refis à Assembleia Legislativa Crédito: Hélio Filho/Secom-ES

O texto prevê que as dívidas das empresas com Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) possam ser pagas em até 60 parcelas mensais e com abatimento de até 100% das multas.

A proposta é voltada para negócios que tenham dívidas fiscais geradas até 31 de dezembro de 2020. Essas poderão se inscrever no Refis entre os dias 1º de julho a 30 de dezembro de 2021. Para que as regras tenham validade, entretanto, o projeto ainda precisa passar pelo crivo dos deputados estaduais.

“A partir dessa lei, as empresas poderão parcelar suas dívidas, podendo chegar ao abatimento de 100% de multas. Uma ação que contempla as empresas que estão sofrendo neste momento que atinge a todos nós”, destacou.

O secretário de Estado da Fazenda, Rogelio Pegoretti pontuou ainda que a medida visa a amenizar os reflexos da Covid-19 na economia capixaba.

“A cada agravamento da situação, novas iniciativas foram e continuarão a ser tomadas. Hoje, mais uma ação do Plano Espírito Santo Convivência Consciente está sendo colocada em prática. Vamos retomar a economia capixaba dando todo o apoio necessário às empresas atingidas pela pandemia”

REGRAS DO REFIS SEGUNDO O PROJETO DE LEI