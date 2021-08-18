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Óleo e gás

Petrobras, Shell e Chevron vão disputar leilão de petróleo que tem áreas no ES

A 17ª Rodada de Licitações está marcada para 7 de outubro. Um dos objetivos é atrair investimentos e descobrir novas fronteiras de produção no mar na porção capixaba da Bacia de Campos

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 18:57

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

18 ago 2021 às 18:57
FPSO Capixaba, fundeada no campo de Cachalote e Baleia Branca, fica na porção da Bacia de Campos localizada no Espírito Santo
FPSO Capixaba produz petróleo no Litoral Sul do ES pela Petrobras Crédito: Valter Monteiro/Agência Petrobras
As petrolíferas Petrobras, Chevron Brasil, Shell Brasil Petróleo, TotalEnergies EP Brasil, Ecopetrol Óleo e Gás do Brasil e Murphy Exploration & Production Company são as seis primeiras empresas inscritas para a 17ª Rodada de Licitações de Blocos para exploração e produção de petróleo e gás natural, marcada para o dia 7 de outubro.
A relação foi publicada nesta quarta-feira (18) pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O leilão vai ofertar 92 blocos exploratórios em todo o país, inclusive no Espírito Santo, que tem sete áreas offshore (no mar) listadas no edital que ficam no Litoral Sul capixaba.
Segundo informou a ANP, as inscrições foram aprovadas na terça-feira (17) em reunião da Comissão Especial de Licitação (CEL). Novos pedidos serão analisados nas próximas reuniões da CEL.
A agência considerou que as empresas inscritas atenderam todos os requisitos previstos no edital e estão aptas a participar da rodada.
“Cumpridas as exigências estabelecidas no edital e tendo a inscrição julgada e aprovada pela Comissão Especial de Licitação, a empresa poderá apresentar ofertas somente para os blocos localizados nos setores para os quais tenha efetuado o pagamento de taxa de participação e aportado garantia de oferta”, explicou a ANP, em nota.

OFERTA

A 17ª Rodada de Licitações vai ofertar 92 blocos com risco exploratório, totalizando área de 53,93 mil quilômetros quadrados (km²). Os blocos estão localizados em 11 setores com potencial considerado elevado e de nova fronteira de quatro bacias sedimentares marítimas brasileiras, que são as bacias de Campos, Pelotas, Potiguar e Santos.
A ANP afirmou ainda que o processo de qualificação das empresas como operadora A, B ou não-operadora só será feito para as vencedoras no dia da sessão pública de apresentação de ofertas, seguindo procedimento adotado desde a 13ª Rodada.
Mapa dos setores em oferta na 17ª Rodada na Bacia de Campos em blocos exploratórios no ES
Mapa dos setores em oferta na 17ª Rodada na Bacia de Campos em blocos exploratórios no ES Crédito: ANP/Reprodução

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