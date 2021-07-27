ANP lança edital para leilão de 7 blocos de exploração de petróleo no ES

Plataforma FPSO Capixaba produz petróleo no Litoral Sul do ES para a Petrobras Crédito: Petrobras/Valter Monteiro

Itapemirim, Marataízes, Anchieta, Vila Velha, Guarapari e Presidente Kennedy. Esses blocos são chamados de nova fronteira, por estarem em regiões ainda pouco exploradas e, por isso, de retorno financeiro mais arriscado. Eles estão localizados na faixa litorânea entre a Grande Vitória e a divisa com o Rio de Janeiro, confrontando com os municípios de Piúma

As áreas estão localizadas na região do pré-sal, mas não exatamente na área do polígono (faixa que vai do sul do Espírito Santo até Santa Catarina), já conhecida pelo mercado como a maior região produtora de petróleo do país.

O edital prevê uma arrecadação mínima para o governo, a título de bônus de assinatura dos contratos, de R$ 45,25 milhões apenas com esses sete blocos, sendo seis do setor SC-AP1 e um no setor SC-AP3. Ao todo, serão ofertados 92 blocos nas bacias sedimentares marítimas de Potiguar, Campos, Santos e Pelotas.

O modelo de concessão de novas fronteiras, ou seja, em locais onde ainda não há descobertas, tem o objetivo de atrair investimentos para regiões ainda pouco conhecidas geologicamente ou com barreiras tecnológicas a serem vencidas, buscando a identificação de novas bacias produtoras.

Blocos exploratórios são áreas com potencial para descoberta de acumulação de óleo e gás. Na fase exploração, são realizados investimentos de prospecção para descobrir óleo e identificar se é viável ou não sua produção comercialmente. A fase de exploração poderá ser de até sete anos.

Mapa dos setores em oferta na 17ª Rodada na Bacia de Campos em blocos exploratórios no ES Crédito: ANP/Reprodução

Os blocos oferecidos nas rodadas de licitação são regidos pelo contrato de concessão, no qual as empresas vencedoras pagam um bônus na assinatura do contrato e compensações financeiras, como royalties aos governos. Vence o leilão a empresa que oferecer o maior bônus.

No edital divulgado nesta terça são detalhadas as regras do leilão, os compromissos das empresas vencedoras e da União e o cronograma a ser cumprido antes e após a assinatura dos contratos. Essas condições foram discutidas com o mercado em consulta e audiência pública.

MAIS LEILÕES

Para 2022, segue programada a 18ª Rodada de Licitações, que prevê a oferta de blocos de águas ultraprofundas fora do polígono do pré-sal da Bacia do Espírito Santo (setores SES-AUP2, SES-AUP3 e SES-VT).

Ainda não foram divulgados os campos desse novo leilão, a data, nem o modelo exploratório. Esses setores ficam localizados na faixa litorânea ao Norte do Estado, entre a Grande Vitória e a divisa com a Bahia, e ficam próximos a outros blocos exploratórios já leiloados e a campos produtores como os de Golfinho e Camarupim, sob concessão da Petrobras.

Mapa prévio da 18ª Rodada de Licitações, que será feita em 2022, que prevê a oferta de setores no Norte do ES Crédito: ANP/Reprodução