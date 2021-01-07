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Nova fronteira

Governo fará leilão de 7 blocos de exploração de petróleo no ES em outubro

Objetivo é atrair investimentos e descobrir novas fronteiras de produção no mar entre a Grande Vitória e a divisa com o Rio de Janeiro
Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

07 jan 2021 às 17:34

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 17:34

Plataforma FPSO Capixaba, localizada no Litoral Norte do ES, em Aracruz
Plataforma FPSO Capixaba produz petróleo no Litoral Sul do ES para a Petrobras Crédito: Petrobras/Valter Monteiro
O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) publicou nesta quinta-feira (7) uma resolução com a lista dos blocos exploratórios de petróleo e gás natural que serão leiloados na  17ª Rodada de Licitações, prevista para 7 de outubro. O edital prevê a oferta de sete blocos offshore (no mar) no Espírito Santo, na porção capixaba da Bacia de Campos.
Esses blocos estão localizados na faixa litorânea entre a Grande Vitória e a divisa com o Rio de Janeiro, confrontando com os municípios de PiúmaItapemirimMarataízesAnchietaVila VelhaGuarapari Presidente Kennedy.
As áreas fazem divisa com os limites do chamado polígono do pré-sal, que abrange de São Paulo ao Sul do Espírito Santo e é a maior região produtora do país. 

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O pré-edital prevê uma arrecadação mínima para o governo, a título de bônus de assinatura dos contratos, de R$ 45,25 milhões apenas com esses sete blocos, sendo seis do setor SC-AP1 e um no setor SC-AP3. Ao todo, serão ofertados 92 blocos nas bacias sedimentares marítimas de Potiguar, Campos, Santos e Pelotas.
O modelo exploratório de concessão previsto no pré-edital é o de novas fronteiras, onde ainda não há descobertas, que tem o objetivo de atrair investimentos para regiões ainda pouco conhecidas geologicamente ou com barreiras tecnológicas a serem vencidas, buscando a identificação de novas bacias produtoras.
Blocos exploratórios são áreas com potencial para descoberta de acumulação de óleo e gás. Na fase exploração, são realizados investimentos de prospecção para descobrir óleo e identificar se é viável ou não sua produção comercialmente. A fase de exploração poderá ser de até sete anos.
Mapa dos setores em oferta na 17ª Rodada na Bacia de Campos em blocos exploratórios no ES
Mapa dos setores em oferta na 17ª Rodada na Bacia de Campos em blocos exploratórios no ES Crédito: ANP/Reprodução

MAIS LEILÕES

Para 2022, segue programada a 18ª Rodada de Licitações, que prevê a oferta de blocos de águas ultraprofundas fora do polígono do pré-sal da Bacia do Espírito Santo (setores SES-AUP2, SES-AUP3 e SES-VT).
Ainda não foram divulgados os campos desse novo leilão, a data, nem o modelo exploratório. Esses setores ficam localizados na faixa litorânea ao Norte do Estado, entre a Grande Vitória e a divisa com a Bahia, e ficam próximos a outros blocos exploratórios já leiloados e a campos produtores como os de Golfinho e Camarupim, sob concessão da Petrobras, mas em processo de venda.
Mapa prévio da 18ª Rodada de Licitações, que será feita em 2022, que prevê a oferta de setores no Norte do ES
Mapa prévio da 18ª Rodada de Licitações, que será feita em 2022, que prevê a oferta de setores no Norte do ES Crédito: ANP/Reprodução
No final de 2020, um outro leilão foi realizado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) em que foram arrematados sete blocos de exploração em terra no Norte do Espírito Santo. As compradoras foram a Imetame e a Energy Platform (EnP), que vão começar a fase de exploração em 2022.

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