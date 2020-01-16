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Desinvestimento

Petrobras coloca à venda quatro campos de petróleo e gás no ES

O Polo Golfinho e o Polo Camarupim, localizados na Bacia do Espírito Santo, poderão ser negociadas em conjunto ou separadamente. As concessões serão até 2031 e 2032, respectivamente

Publicado em 15 de Janeiro de 2020 às 22:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2020 às 22:14
Plataforma de petróleo FPSO Cidade de Vitória, que atua no campo de Golfinho, no Norte do Estado Crédito: Thiago Guimarães/Secom
Petrobras anunciou nesta quarta-feira (15) que vai vender sua participação em dois conjuntos de concessões marítimas em águas profundas no pós-sal capixaba. O Polo Golfinho e o Polo Camarupim, localizados na Bacia do Espírito Santo, no Litoral Norte do Estado, possuem dois campos de petróleo e gás cada um e poderão ser negociados em conjunto ou separadamente. 
As concessões serão até 2031 e 2032, respectivamente, e os interessados nas áreas terão até o dia 7 de fevereiro deste ano para expressar que querem participar do certame. A venda dos campos faz parte com o programa de desinvestimentos da Petrobras. A estatal pretende otimizar o portfólio e melhorar sua alocação de capital e, com isso, valorizar suas ações.

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O Polo Golfinho, onde opera o navio-plataforma FPSO Cidade de Vitória, inclui os campos de Golfinho, que é produtor de óleo; o campo de Canapu, produtor de gás não associado; além do bloco exploratório BM-ES-23. A produção total média dos campos entre 2018 e 2019 foi de 15 mil barris de petróleo por dia (bpd) e 750 mil m³/dia de gás.
Já o Polo Camarupim compreende os campos de Camarupim e Camarupim Norte, ambos produtores de gás não associado. Em fevereiro de 2015, o navio-plataforma Cidade de São Mateus, localizado no Polo Camarupim, explodiu deixando nove mortos e 26 feridos. Desde então, não estava sendo feita exploração no polo.
A Petrobras tem 100% de participação nas concessões dos Polos Golfinho e Camarupim(*), com exceção do bloco exploratório BM-ES-23, em que possui participação majoritária de 65%, em parceria com a PTTEP (20%) e Inpex (15%). A Petrobras é a operadora em todas as concessões.

EMPRESA JÁ COLOCOU À VENDA OUTROS CAMPOS E BLOCOS NO ES

A companhia já havia anunciado o descomissionamento de dois blocos exploratórios na bacia do Espírito Santo, localizado em Linhares. Os blocos ficam em terra e a companhia detém 50% de participação em cada um deles. 
Além desses, em setembro do ano passado, a Petrobras anunciou a venda de 27 campos de produção em terra no Norte do Estado. A negociação de ativos incluía campos maduros, instalações compartilhadas de escoamento e tratamento de produção, localizados nos nos municípios de São Mateus, Jaguaré, Linhares e Conceição da Barra, denominadas conjuntamente Polo Cricaré.

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