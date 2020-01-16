Petrobras coloca à venda quatro campos de petróleo e gás no ES

As concessões serão até 2031 e 2032, respectivamente, e os interessados nas áreas terão até o dia 7 de fevereiro deste ano para expressar que querem participar do certame. A venda dos campos faz parte com o programa de desinvestimentos da Petrobras. A estatal pretende otimizar o portfólio e melhorar sua alocação de capital e, com isso, valorizar suas ações.