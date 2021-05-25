Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Oportunidade

Venda de campos de petróleo da Petrobras pode viabilizar refinaria no ES

EnP aguarda desfecho de desinvestimentos da petroleira para tocar projetos no Norte do Estado, já que depende de um fornecedor. Empresa tem outros projetos em estudo para o Espírito Santo
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

25 mai 2021 às 02:00

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 02:00

Refinarias da Petrobras já produzem nova gasolina brasileira
Refinaria da Petrobras Crédito: Agência Petrobras
A venda de campos de petróleo e gás pela Petrobras deve ajudar na atração de uma série de investimentos para o Espírito Santo nos próximos anos. Um deles dos projetos que podem ser viabilizados é a construção de uma refinaria pela Energy Platform (EnP) na região Norte do Estado.
Em fase de estudos, a chamada Refinaria de Lubrificantes e Derivados do Espírito Santo (RelubES) deve ter capacidade de refino de 20 mil barris de petróleo por dia na primeira fase, podendo chegar a 30 mil posteriormente.

Veja Também

Receita de participação especial do petróleo no ES cresce 68% no 1º tri

Petrobras reabre processo de venda do maior polo de petróleo do Norte do ES

A unidade utilizará o petróleo produzido em terra (onshore), que possui baixo teor de enxofre, para gerar óleos lubrificantes básicos naftênicos, gasolina, combustível marítimo e asfalto, conforme explicou o engenheiro e presidente da EnP, Márcio Felix.
“Ainda não há um local definido, pode ser em São Mateus ou Jaguaré. A questão é que, para que o projeto saia do papel, dependemos do desfecho dos desinvestimentos da Petrobras na região Norte. Precisamos saber quais serão as novas empresas atuantes, quem serão os possíveis fornecedores. A expectativa é de que, até o final deste ano, haja algo mais concreto”, avaliou.
Félix pontua, por exemplo, que a venda do Polo Norte Capixaba, que compreende os campos de produção de Cancã, Fazenda São Rafael, Fazenda Santa Luzia e Fazenda Alegre, sendo este último o maior produtor de petróleo em terra no Espírito Santo, ainda está pendente. E embora a própria EnP tenha adquirido participações em conjunto com a Imetame de alguns blocos exploratórios na região Norte, a vinda de novas empresas também é de grande importância para o processo.
“Quanto maior a produção, mais podemos ampliar a capacidade de refino. E isso é excelente para o Estado, que tem potencial para virar um hub portuário, até em função do projeto BR do Mar, e vai de acordo com isso. O asfalto tem uma demanda também. Por isso, prevemos um investimento grande, da ordem de R$ 750 milhões.”

Veja Também

Indústria do ES encolhe na década e deixa ranking das 10 maiores do país

Petrobras investe US$ 35 milhões para desmontar plataforma de 43 anos no ES

SEGUNDA REFINARIA

Além da RelubES, a EnP conta com um segundo projeto de refinaria modular, no Sul Capixaba, a Refinaria do Espírito Santo (RefinES). O projeto, em parceria com a Oil Group, está mais encaminhado.
A planta deve ficar em Anchieta, próxima portanto do Porto Central, que será construído em Presidente Kennedy. Segundo Félix, já existe até um terreno definido, de 400 mil m², mas para que o projeto ande, o porto também precisa sair do papel.
Conforme o executivo explica, essa será uma refinaria mais tradicional, responsável pelo refino de óleo produzido em mar (offshore), e que terá como carro-chefe a gasolina e o óleo diesel, e capacidade de refino de 30 mil barris por dia na primeira fase, podendo ir até 50 mil barris na segunda fase.
"É difícil cravar prazos no momento porque dependemos desses fatores. Mas são questões sobre as quais temos nos debruçado. E, além das refinarias e das atividades nos blocos exploratórios que já adquirimos, temos um outro projeto em estudo, voltado para a área de gás natural, que é o Hub Gasines, que consiste na interligação das malhas de gasodutos do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, para que o gás corra livremente de um Estado ao outro."
Conforme já noticiou A Gazeta, o projeto em estudo requer um aporte de mais de US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,5 bilhão) e a empresa está em busca de investidores para tirá-lo do papel.

OS PLANOS DA ENP PARA O ESPÍRITO SANTO

RelubES

A Refinaria de Lubrificantes e Derivados do Espírito Santo (RelubES) está em fase de estudos, para ser implantada na região Norte do Espírito Santo. A planta terá capacidade de refino de 20 mil barris por dia na primeira fase, e 30 mil na sua segunda fase.
A unidade utilizará a produção terrestre de petróleo, de baixo teor de enxofre, para gerar óleos lubrificantes básicos naftênicos, gasolina, combustível marítimo e asfalto.
O projeto tem um investimento estimado em R$ 750 milhões e depende ainda do desfecho de desinvestimentos da Petrobras na região Norte, tendo em vista que a empresa precisará de fornecedores.

RefinES

A Refinaria do Espírito Santo (RefinES) está sendo estudada, em parceria com a Oil Group, para ser implantada no Sul capixaba. Este empreendimento utilizará óleo extraído do fundo do mar para produzir gasolina, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo e MGO (marine gasoil) e será implantado em duas fases: a primeira com 30 mil barris por dia de capacidade de refino, podendo chegar a 50 mil na fase seguinte.
O investimento é da ordem de US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,5 bilhão). Enquanto a proximidade com áreas de pré-sal é um benefício, o projeto depende ainda de infraestrutura portuária em desenvolvimento. A EnP já tem um terreno selecionado, de 400 mil m².

Hub Gasines

Além dos projetos de refinaria, a EnP quer construir um “hub” de gás natural em águas rasas para fomentar a exploração de campos de gás na costa do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. O projeto em estudo requer um aporte de mais de US$ 300 milhões e a empresa está em busca de investidores para tirá-lo do papel.
A ideia é instalar uma jaqueta (plataforma metálica) entre as divisas do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. A estrutura vai receber gasodutos de diversos produtores e poderá escoar, através de diferentes conexões, gás para ser processado em unidades de tratamento existentes ou em projeto nos dois Estados. O sistema terá uma capacidade média de escoamento de 15 a 20 milhões de m³/dia de gás.
No futuro, o objetivo é garantir a chegada de gás em cinco pontos diferentes – Macaé, Porto do Açu, Porto Central, Anchieta e Linhares.
Hub Gasines: estrutura de escoamento será instalada em águas rasas, nas divisas do Espírito Santo e do Rio de Janeiro
Hub Gasines: estrutura de escoamento será instalada em águas rasas, nas divisas do Espírito Santo e do Rio de Janeiro Crédito: Divulgação/EnP

LEIA MAIS SOBRE PETRÓLEO E GÁS

Fundo do petróleo pode vir a ser aberto para prefeitura e pessoa física

Fundo do ES vai investir até R$ 37 milhões para ser sócio de empresas; entenda

Mudança em contratos de gás natural pode atrair investimentos para o ES

ES deve receber R$ 193 milhões com novo leilão de petróleo no fim do ano

Setor de petróleo e gás terá R$ 13,78 bi em investimentos no ES em 5 anos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Petrobras Petróleo Gás Natural Petróleo e gás
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prédios na Orla de Itaparica
Novas regras do Minha Casa, Minha Vida passam a valer quarta-feira (22); veja o que muda
Imagem de destaque
Hamster: 7 curiosidades sobre esse roedor 
Antes do
Jordana é eliminada do BBB 26; veja porcentual

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados