Receita de participação especial do petróleo no ES cresce 68% no 1° tri

FPSO Espírito Santo, da Shell, opera no Parque das Conchas, litoral Sul capixaba Crédito: Roberto Rosa/Shell Divulgação

aumento na arrecadação de participação especial (PE) do petróleo de 68% no primeiro trimestre de 2021 na comparação com o último trimestre de 2020. O volume total de recursos foi de R$ 362 milhões, R$ 157 milhões a mais, de acordo com dados da Agência Nacional de Petróleo e Gás (ANP). Espírito Santo , terceiro maior produtor petrolífero do país, registrou umna comparação com o último trimestre de 2020. O volume total de recursos foi de R$ 362 milhões, R$ 157 milhões a mais, de acordo com dados da Agência Nacional de Petróleo e Gás (ANP).

O aumento expressivo de PE foi registrado também pelos outros dois principais Estados produtores de óleo e gás do Brasil: Rio de Janeiro (1º colocado) e São Paulo (2º). O Rio arrecadou R$ 2,89 bilhões - 66% a mais do que o trimestre anterior - e São Paulo R$ 414 milhões, uma alta de 109%.

Ao todo, foram distribuídos em participações especiais R$ 9,135 bilhões. A cifra é relativa à produção do primeiro trimestre de 2021 e representa uma marca histórica, segundo a ANP. Para se ter uma ideia, os três primeiros meses deste ano tiveram um incremento de 69% em relação ao trimestre anterior.

A justificativa para o avanço total dessa receita está na alta da produção de óleo e gás no país e na recuperação dos preços do barril do petróleo no mercado internacional.

O QUE É A PARTICIPAÇÃO ESPECIAL?

A participação especial é uma compensação financeira extraordinária devida pelos concessionários de exploração e produção de petróleo ou gás natural, como a Petrobras, para campos de grande volume de produção.

No Espírito Santo, a PE, paga trimestralmente, é fruto das atividades do chamado campo de Jubarte, que fica localizado no Parque das Baleias, na porção capixaba da Bacia de Campos, ou seja, no Litoral Sul do Estado.