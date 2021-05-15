Fundo do petróleo pode vir a ser aberto para prefeitura e pessoa física

Apesar de o modelo atual limitar o Fundo Soberano como única fonte dos recursos aplicados no FIP, as regras e regulamentos que fazem parte desse novo mecanismo proposto pelo governo capixaba permitem que outros interessados coloquem recursos no fundo.

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides), Tyago Hoffmann, explicou à coluna que no momento não há previsão para a entrada de outros investidores, mas que já existe autorização para tal fim.

"É possível porque a lei e o decreto [que tratam do Fundo Soberano] autorizam essa operação com outros interessados. Mas a ideia é dar os primeiros passos nesse modelo que apresentamos à sociedade. Em um outro momento, porém, o FIP pode vir a ser aberto para investidores privados e para municípios que queriam colocar dinheiro dos royalties lá também"

Vale lembrar que fundos de venture capital fazem parte de uma modalidade de investimentos classificados como de alto risco. Os investidores e fundos que atuam com esse tipo de ativo avaliam e aplicam recursos em empresas que estão em fase de desenvolvimento no mercado e têm um alto potencial de crescimento. Mas como se trata de companhias que ainda não estão consolidadas, não há garantia de que elas serão bem sucedidas e irão gerar retorno financeiro para os seus investidores.