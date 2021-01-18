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Desinvestimento

Petrobras avança na venda do maior campo de petróleo em terra do ES

Potenciais compradores já entraram em contato com a companhia para aquisição do Polo Norte Capixaba, que possui áreas produtoras nos municípios de Linhares, Jaguaré e São Mateus
Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

18 jan 2021 às 17:47

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 17:47

Campo de petróleo em terra e a estação de tratamento de Fazenda Alegre da Petrobras ao fundo, em Jaguaré
Campo de petróleo e a estação de tratamento de Fazenda Alegre da Petrobras, em Jaguaré Crédito: Carlos Alberto Silva
Petrobras avançou no processo de venda do Polo Norte Capixaba, conjunto de áreas que compreende os campos de produção de Cancã, Fazenda São Rafael, Fazenda Santa Luzia e Fazenda Alegre, sendo este último o maior produtor de petróleo em terra no Espírito Santo.
O pacote de ativos, que foi incluído no plano de desinvestimentos da estatal em agosto de 2020, também inclui dutos, estação de tratamento de óleo e um terminal aquaviário.

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A petroleira comunicou ao mercado na sexta-feira (15) a entrada do ativo na fase vinculante, ou seja, quando já existem potenciais compradores habilitados no processo. Nesta fase, os investidores interessados  receberão uma carta-convite com instruções detalhadas sobre as etapas do desinvestimento, incluindo as orientações para a realização de diligência e para o envio das propostas.
No ano de 2020, a produção média do Polo Norte Capixaba foi de 7,02 mil barris de óleo por dia e 60,4 mil m3/dia de gás, ou seja, cerca de 80% da produção de óleo e gás em terra no Espírito Santo. 

VÍDEO: VEJA COMO É A PRODUÇÃO DE PETRÓLEO EM FAZENDA ALEGRE

O POLO NORTE CAPIXABA

O Polo Norte Capixaba fica localizado na Bacia do Espírito Santo e possui áreas produtoras nos municípios de Linhares, Jaguaré e São Mateus (veja no mapa abaixo). A Petrobras é operadora em todas as concessões do polo, com 100% de participação.
Mapa: Polo Norte Capixaba está localizado na Bacia do Espírito Santo, no estado do Espírito Santo, nos municípios de Jaguaré, Linhares e São Mateus
Mapa: Polo Norte Capixaba está localizado na Bacia do Espírito Santo, no estado do Espírito Santo, nos municípios de Jaguaré, Linhares e São Mateus Crédito: Reprodução/Petrobras
Ao todo, são 269 poços em operação, três estações de tratamento de óleo, quatro estações satélites no campo de Fazenda Alegre e 73,81 km de gasodutos e oleodutos.  
O polo compreende ainda o Terminal Norte Capixaba (TNC), operado pela Transpetro, localizado em São Mateus. O TNC recebe óleo por dutos e é composto de cinco tanques de recebimento de petróleo e condensado (aproximadamente 16.160 m³ cada) com medição operacional em linha na sua entrada.  A titularidade de alguns terrenos do local também faz parte da oferta.

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No comunicado, a Petrobras reforçou que a operação está "alinhada à estratégia de otimização de portfólio e melhoria de alocação do capital da companhia, passando a concentrar cada vez mais os seus recursos em ativos de classe mundial em águas profundas e ultra-profundas, onde a Petrobras tem demonstrado grande diferencial competitivo ao longo dos anos".
A estatal segue com outros processos de desinvestimento no Espírito Santo, como o Polo Peroá-Cangoá, que deverá ser vendido até junho, e os Polos Golfinho e Camarupim. Ambos são campos localizados no mar. 
Outros ativos já foram vendidos pela Petrobras recentemente no Estado, como o Polo Lagoa Parda, que compreende três campos terrestres em Linhares e que foi comprado pela Imetame. Já a Karavan adquiriu os 27 campos terrestres do Polo Cricaré, localizados nos municípios de São Mateus, Jaguaré, Linhares e Conceição da Barra.

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