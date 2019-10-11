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Investimento

Imetame compra campos terrestres da Petrobras em Linhares

Aquisição será importante para elevar produção de petróleo onshore no Estado

Publicado em 11 de Outubro de 2019 às 18:48

Publicado em 

11 out 2019 às 18:48
Produção de petróleo em terra, em Linhares Crédito: Carlos Alberto Silva
A capixaba Imetame assinou nesta sexta-feira (11) a compra de campos terrestres do Polo Lagoa Parda, em Linhares, que pertencem a Petrobras. O investimento será importante para elevar a produção de petróleo onshore que tem caído nos últimos anos.

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O valor da venda é de US$ 9.372.466,00, a ser pago em duas parcelas: (i) US$ 1.405.869,90 na assinatura do contrato; e (ii) US$ 7.966.596,10 no fechamento da transação, sem considerar os ajustes devidos.
O fechamento da transação está sujeito ao cumprimento de condições precedentes, tais como a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

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A operação está de acordo com a Sistemática para Desinvestimentos da Petrobras e com as disposições do procedimento especial de cessão de direitos de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, previsto no Decreto 9.355/2018.
A transação está alinhada à otimização do portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, visando à geração de valor para os nossos acionistas.
O Polo Lagoa Parda compreende três concessões terrestres em produção: Lagoa Parda, Lagoa Parda Norte e Lagoa Piabanha. A Petrobras é operadora com 100% de participação nos três campos. A produção média atual do Polo é de aproximadamente 300 barris de óleo por dia (bpd) e 5,5 mil m3/dia de gás.

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