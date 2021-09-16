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Setor portuário

Gigante suíça MSC apresenta proposta para comprar a capixaba Log-In

Oferta foi levada ao Cade. Multinacional quer pagar R$ 25 por cada ação da empresa que administra o Terminal de Vila Velha, no Porto de Vitória

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 13:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2021 às 13:39
O Terminal Portuário de Vila Velha (TVV) é único do Estado especializado no transporte de contêineres. Ele é administrado pela Log-in Logística
O Terminal Portuário de Vila Velha (TVV) é único do Estado especializado no transporte de contêineres. Ele é administrado pela Log-in Logística Crédito: Carlos Alberto Silva
A empresa suíça MSC (Mediterranean Shipping Company S.A), uma das maiores do mundo na área de transporte marítimo e logística, fará uma oferta para comprar até 67% do capital social da Log-In, companhia que administra o terminal de Vila Velha, no Porto de Vitória. A informação foi divulgada pelo grupo capixaba por meio de fato relevante.
Segundo o comunicado ao mercado, o preço da oferta é de R$ 25 por cada ação. Hoje, 45% das ações da empresa estão em poder da Alaska, gestora de fundos de investimento.

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A proposta foi apresentada pela Sas Shipping Agencies Services Sàrl, subsidiária da MSC e está em análise pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Se a venda se concretizar, a multinacional suíça terá o controle das operações.
A MSC é uma empresa que atua em 155 países, com ancoragem em 500 portos do mundo e fazendo cerca de 230 rotas comerciais.
Já a capixaba Log-In é especializada na área de cabotagem, atividade que liga portos brasileiros, por meio da movimentação de cargas de um navio menor para outro maior em outro terminal. É a maior companhia do setor no Espírito Santo.
Com a oferta de aquisição, as ações da Log-In tiveram boa reação na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), com valorização de até 50% na manhã desta quinta-feira (16).

Terminal Portuário de Vila Velha

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