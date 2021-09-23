11 áreas de sal-gema no ES são compradas por quatro empresas

Atividade salineira: setor tem potencial para ser desenvolvido no ES Crédito: Tawatchai/Freepik

As 11 áreas de sal-gema localizadas no Norte do Espírito Santo e que fizeram parte da 4ª Rodada da Agência Nacional de Mineração (ANM) foram arrematadas. Quatro empresas - Dana Importação e Exportação LTDA, José Augusto Castelo Branco, Pedras do Brasil Comércio Importação e Exportação LTDA e Unipar Carbocloro S.A - ganharam o leilão e ficarão responsáveis por explorar as áreas em Conceição da Barra , onde está a maior jazida da América Latina.

O resultado do certame confirma o potencial de desenvolvimento dessa atividade econômica no Estado.

Para a presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo ( Findes ), Cris Samorini, o interesse dos investidores é um excelente sinal para o Espírito Santo, que poderá receber mais de R$ 170 milhões em investimentos no período de três anos, apenas na fase de pesquisas.

“Vamos ter a oportunidade de finalmente começar a explorar uma riqueza que há décadas existe no Estado. E isso é muito bom, já que o desenvolvimento dessa atividade no Espírito Santo pode ter reflexos sobre inúmeras cadeias da indústria. O sal-gema pode ser aplicado, por exemplo, na produção de PVC, de baterias, de defensivos agrícolas, de tecidos, vidros, metalurgia, entre tantos outros produtos. Nós estimulamos o debate antes do leilão e vamos continuar dando suporte para fortalecer e qualificar mais uma atividade econômica no Espírito Santo”, enfatizou Cris Samorini.

Agora, com a divulgação do resultado, vão ser iniciados trâmites como interposição de recursos, análises dessas contestações, entre outras avaliações. A publicação do ato de homologação do resultado está marcada para 29 de outubro.

Entenda a diferença entre o sal-gema e o sal marinho

Literalmente da terra, ou melhor debaixo dela, vem o sal-gema, que tem o mesmo “DNA” (cloreto de sódio) de seu “irmão caçula” e mais conhecido: o sal marinho, geralmente transformado em sal de cozinha.

Sal-gema: atividade salineira é setor com potencial para ser desenvolvido no ES Crédito: Jacqueline Macou / Pixabey

A diferença está na maneira como se formam: o sal que dá tempero, que consumimos no dia a dia, geralmente vem do mar e surge a partir da evaporação da água represada pelo homem.

Já no caso do sal-gema, a evaporação e formação das rochas teve início há 120 milhões de anos, quando houve a deposição de sal, conforme explica o professor do Departamento de Geologia da Universidade Federal do Espírito Santo ( Ufes ) Paulo de Tarso Ferro de Oliveira Fortes.

Não por acaso, o sal-gema é também conhecido como sal fóssil. As camadas levaram cerca de 500 mil anos para serem formadas naturalmente. De acordo com o geólogo, o sal-gema é encontrado no mundo todo. As rochas achadas no Estado estão em camadas com até 2 mil metros de profundidade e apresentam boa pureza.

Enquanto o sal marinho é geralmente usado no consumo humano e de animais, o sal-gema, que existe em quantidades maiores, é empregado sobretudo na indústria química.

Trata-se de uma matéria-prima versátil, usado na fabricação de cloro, soda cáustica, ácido clorídrico e bicarbonato de sódio; na composição de produtos farmacêuticos; nas indústrias de papel, celulose e vidro; e em produtos de higiene, tais como sabão, detergente e pasta de dente. É empregado também no tratamento da água e nas indústrias têxtil e bélica.

Tubos: sal-gema pode ser utilizado em diferentes áreas da indústria como na produção de PVC Crédito: Seo24mx/Pixabay

O sal-gema é uma rocha composta basicamente por halita (NaCl) e não pode ser confundido com sal de potássio (KCl), geralmente usado para produzir fertilizantes.

RIQUEZA INTOCADA HÁ MAIS DE 40 ANOS

Em 1976, enquanto perfurava os entornos de Conceição da Barra em busca de hidrocarbonetos, a Petrobras acabou não achando petróleo, mas constatou a presença de sais solúveis na região. Diante das potencialidades no subsolo capixaba, a Petromisa, subsidiária da estatal voltada para a mineração, assumiu os trabalhos para pesquisar as localidades, que somam 110 mil hectares.



Ao longo do tempo, a mineradora, já extinta, acabou descobrindo a maior jazida de sal-gema do Brasil, com 54% das reservas estimadas no país, totalizando um volume de quase 20 bilhões de toneladas. Mas de lá para cá essa riqueza permaneceu intocada.

A expectativa é que o mineral represente um novo ciclo econômico para região e também para o estado. Mas ainda levará tempo, pois esse tipo de empreendimento exige anos para que seja colocado em prática sem levar em conta o período de pesquisa.

