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"Operação Sicário"

Polícia cumpre mandados de prisão e de apreensão em bairros da Grande Vitória

A ação, intitulada "Operação Sicário", contou com cerca de 150 policiais e teve foco na região do Bairro da Penha e adjacências
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2021 às 08:13

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 08:13

Polícia cumpre mandados de prisão e de apreensão em bairros da Grande Vitória
Polícia cumpre mandados de prisão e de apreensão em bairros da Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Polícia Civil fez uma operação desde as primeiras horas da madrugada desta sexta-feira (17) com o objetivo de cumprir mandados de prisão e mais de 40 mandados de busca e apreensão na região do Território do Bem (Bairro da Penha e adjacências), além de outros pontos da Grande Vitória. Segundo a corporação, 16 pessoas foram presas.
A ação, intitulada "Operação Sicário", contou com cerca de 150 policiais, incluindo equipes da Superintendência de Polícia Especializada (SPE), Superitendência de Polícia Interestadual e Captura (Supic), Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), Polícia Rodoviária Federal(PRF), Secretaria de Justiça (Sejus) e Guarda Municipal de Vitória.
A ação contou ainda com apoio do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAer). Um helicóptero da corporação foi visto sobrevoando Vitória, na região do Bairro da Penha. Várias viaturas da Polícia Civil ocuparam ruas do bairro. Durante coletiva de imprensa na tarde desta sexta-feira (17), o secretário de Segurança, Alexandre Ramalho, mandou um recado para os bandidos.
"O recado que fica é que nós vamos prender. Para isso precisamos estar integrados, inclusive com a Justiça e o Ministério Público. As investigações continuarão e outras operações virão. Estamos cortando o elo da criminalidade, ganhamos tempo. Passamos semanas sofrendo com ataques em Andorinhas e Nova Palestina e isso nos aflige", disse.
O secretário disse, ainda, que a Polícia Militar continuará ocupando as áreas que foram os focos das cenas de tiroteios nas últimas semanas. "Ficarão 24 horas em Nova Palestina e em Andorinhas, duas equipes em cada bairro. Estamos trazendo policial de folga. É difícil porque o Ciodes atende 5 mil ocorrências por dia na Grande Vitória", destacou Ramalho.
Na tarde desta sexta-feira (17), a Polícia Civil divulgou que 16 pessoas foram presas durante a operação. 

Polícia cumpre mandados de prisão e de apreensão em bairros da Grande Vitória

SICÁRIO

O nome da operação faz referência aos crimes que motivaram a expedição dos mandados de prisão. A palavra sicário é originária do Latim sicarius e refere-se ao indivíduo sedento de sangue; sanguinário; cruel.

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