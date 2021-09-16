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Guerra do tráfico

Traficante preso em Vitória é um dos coordenadores de ataques, diz PM

A polícia informou que, enquanto militares faziam as buscas na casa do suspeito, um artefato explosivo foi lançado na direção dos agentes policiais na quarta-feira (15)

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 19:37

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

16 set 2021 às 19:37
Esquadrão antibomba da Polícia Militar é acionado para detonar granada artesanal no bairro Andorinhas, em Vitória. No interior do artefato haviam pregos e outros objetos perfurantes
O entorno de Andorinhas, em Vitória, tem sido palco da guerra do tráfico na Capital Crédito: Fernando Madeira | Arquivo
Apontado como gerente do tráfico de drogas do Morro do Macaco, em Vitória, Gustavo Nunes da Silva, conhecido pela alcunha "Arafat", de 28 anos, é um dos autores de ataques na Capital, segundo a Polícia MilitarO jovem foi preso nesta quarta-feira (15), no bairro Santa Luzia, no mesmo município.
A PM informou que o suspeito estava dirigindo um carro quando foi abordado por militares embaixo da Ponte da Passagem. A corporação explicou que, contra ele, havia um mandado de prisão em aberto por organização criminosa e tráfico de drogas, por isso os policiais foram à casa dele para prendê-lo.
De acordo com a Polícia Militar, enquanto policiais faziam buscas na casa do suspeito, um artefato explosivo — semelhante ao encontrado em Andorinhas nesta terça-feira — foi lançado de uma casa próxima na direção dos militares que faziam o cerco na região. Os agentes foram à residência e não encontraram ninguém, mas apreenderam duas munições calibre 38, R$ 2.907 em espécie e dois celulares que, segundo a PM, pareciam terem sido propositalmente quebrados.
O tenente Xavier, da PM, explicou que o homem detido é bastante conhecido e influente. "Ele transita pelas regiões de Itararé e Morro do Macaco. Então, durante nosso planejamento de interromper os ataques nas regiões, o capturamos. Foi muito importante tirá-lo do local porque ele coordenava alguns desses ataques que vêm acontecendo em Vitória", disse.
Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória, onde foi cumprido o mandado de prisão. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

ATAQUES NA REGIÃO

Desde a metade de abril deste ano, o bairro Andorinhas, bem como o vizinho Itararé, sofrem com a disputa pelo domínio do tráfico de drogas na região. Desde então houve episódios de facções que trocaram tiros, assustando moradores. Nesta quarta-feira (15), moradores viveram mais um dia de insegurança. Os bairros estão localizados na principal zona de conflito entre facções criminosas rivais que disputam o tráfico na Capital.
Os dois episódios mais recentes incluem um suspeito ferido, em Itararé, e uma escola atingida por tiro em plena luz do dia, em Andorinhas. A violência na Capital nesta terça-feira (14) também foi registrada no bairro Santo André, que faz parte da Grande São Pedro.
Além dos fatos ocorridos nesta semana, o histórico recente é de insegurança. No mês de agosto, pelo menos três tiroteios foram registrados em Andorinhas e dois assassinatos aconteceram em Itararé — ambos na praça do bairro.
Já em relação aos tiroteios, dois casos chamam atenção: um de 23 de agosto, quando a Emef Izaura Marques precisou suspender as aulas após um tiro atingir o colégio; e outro ocorrido no início do último mês, quando uma dupla de criminosos passou atirando pela orla.

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