Traficante preso em Vitória é um dos coordenadores de ataques, diz PM

O entorno de Andorinhas, em Vitória, tem sido palco da guerra do tráfico na Capital Crédito: Fernando Madeira | Arquivo

A PM informou que o suspeito estava dirigindo um carro quando foi abordado por militares embaixo da Ponte da Passagem. A corporação explicou que, contra ele, havia um mandado de prisão em aberto por organização criminosa e tráfico de drogas, por isso os policiais foram à casa dele para prendê-lo.

De acordo com a Polícia Militar, enquanto policiais faziam buscas na casa do suspeito, um artefato explosivo — semelhante ao encontrado em Andorinhas nesta terça-feira — foi lançado de uma casa próxima na direção dos militares que faziam o cerco na região. Os agentes foram à residência e não encontraram ninguém, mas apreenderam duas munições calibre 38, R$ 2.907 em espécie e dois celulares que, segundo a PM, pareciam terem sido propositalmente quebrados.

O tenente Xavier, da PM, explicou que o homem detido é bastante conhecido e influente. "Ele transita pelas regiões de Itararé e Morro do Macaco. Então, durante nosso planejamento de interromper os ataques nas regiões, o capturamos. Foi muito importante tirá-lo do local porque ele coordenava alguns desses ataques que vêm acontecendo em Vitória", disse.

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória, onde foi cumprido o mandado de prisão. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

ATAQUES NA REGIÃO

Desde a metade de abril deste ano, o bairro Andorinhas, bem como o vizinho Itararé, sofrem com a disputa pelo domínio do tráfico de drogas na região. Desde então houve episódios de facções que trocaram tiros, assustando moradores. Nesta quarta-feira (15), moradores viveram mais um dia de insegurança. Os bairros estão localizados na principal zona de conflito entre facções criminosas rivais que disputam o tráfico na Capital.

Os dois episódios mais recentes incluem um suspeito ferido, em Itararé, e uma escola atingida por tiro em plena luz do dia, em Andorinhas. A violência na Capital nesta terça-feira (14) também foi registrada no bairro Santo André, que faz parte da Grande São Pedro.

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Além dos fatos ocorridos nesta semana, o histórico recente é de insegurança. No mês de agosto, pelo menos três tiroteios foram registrados em Andorinhas e dois assassinatos aconteceram em Itararé — ambos na praça do bairro.