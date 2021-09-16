Ao fundo, o quintal que era prometido pelo anúncio; em destaque, à esquerda, o quintal da casa que existe, realmente, no endereço em Guarapari Crédito: Reprodução | Otília Maria Stevam Mocelin | Montagem A Gazeta

Polícia Civil está investigando denúncias sobre um anúncio falso de uma casa para aluguel de temporada em Guarapari . Ao menos dois grupos já registraram boletim de ocorrência na delegacia do município, somente nas duas últimas semanas. As vítimas viram a expectativa de aproveitar feriadões virar pesadelo.

A universitária Thais Milena Oliveira do Nascimento, de 21 anos, é uma das pessoas que saiu prejudicada. Ela e oito amigos chegaram a pagar R$ 300 para reservar a residência para a virada de ano. No último dia 4, um sábado, após conhecer o local, eles pagariam mais R$ 300 para completar o sinal de 50% do valor total.

"Quando chegamos, a casa era totalmente diferente do anúncio e a proprietária era uma senhora que não tinha nada a ver com a que estávamos conversando. Ela disse que morava lá e que não tinha colocado para alugar" Thais Milena Oliveira do Nascimento - Universitária

Para dar maior credibilidade ao anúncio e ao negócio, a pessoa que aplica o golpe se identifica como uma mulher e formaliza tudo em um contrato de locação, além usar uma foto da fachada que realmente corresponde à residência que, de fato, fica localizada na Praia do Morro.

"No anúncio, a frente é a mesma, com um muro grande e um portão de madeira. Só que, quando a senhora abriu para nos atender, vimos que era uma casa bem simples, com um quintalzinho. No anúncio, era uma acomodação para até 20 pessoas, com piscina e três vagas de garagem", conta Thais.

Guarapari: veja fotos do anúncio falso

Your browser does not support the audio element. Polícia investiga denúncia de golpe da casa de temporada em Guarapari

Se não tivessem se precavido minimamente, o prejuízo poderia ter chegado a R$ 1.200, frustrando o réveillon de 20 amigos. "De início, achamos estranho porque a maioria faz pacote com mais diárias e o valor vai de R$ 3 mil a R$ 7 mil. Porém, como fechamos dois dias e teve contrato, achamos que seria seguro", diz.

Segundo a universitária, o grupo encontrou o anúncio no site da OLX no dia 17 de agosto. Após a visita, a página já estava fora do ar e o perfil do anunciante, inativado. As tentativas de contato por telefone também foram inúteis. "Tentamos até de outros celulares, mas toca algumas vezes e ninguém atende", comenta.

Nesta semana, anúncio falso da casa já estava fora do ar no site da OLX Crédito: Reprodução | Montagem A Gazeta

O registro do golpe foi feito na tarde do dia 4 de setembro, logo após a ida à casa em Guarapari. "Os policiais disseram que, provavelmente, o nome utilizado era falso. O CPF e o RG que usam também são inválidos, mas na hora do pagamento do Pix os seis primeiros dígitos batiam", revela.

Moradora de Vila Velha , Thais já está procurando um novo local para passar o Ano Novo com os amigos, mas, desta vez, de um jeito diferente. "Andamos por lá e vimos locais que tinham a placa de 'Aluga-se', procuramos indicações e estamos negociando com uma imobiliária com referência", afirma.

"SENTIMENTO DE INVASÃO", DIZ PROPRIETÁRIA DA CASA

Dona da casa que fica no endereço usado no anúncio falso, a aposentada Otília Maria Stevam Mocelin, de 60 anos, conta que o primeiro caso passou despercebido, como se não passasse de um engano com o endereço. Porém, no dia 30 de agosto deste ano, um grupo bateu na porta dela e o problema veio à tona.

"Era um pessoal de Cariacica . Eles entraram aqui, eu mostrei o meu quintal e eles mostraram o contrato. Falei que podiam deixar as coisas e fomos à delegacia. Chegando lá, eu fui incluída no boletim de ocorrência como testemunha e eles como vítimas, porque pagaram o aluguel pela casa", lembra a idosa.

Quando interessados chegam na casa que fica no endereço da Praia do Morro, encontram uma residência e um quintal completamente diferentes do anunciado Crédito: Otília Maria Stevam Mocelin

Desde então, ela passou por outras três situações semelhantes, incluindo a do grupo da Thais e também a de uma família que já havia chegado horas antes para passar o feriado prolongado de 7 de setembro. "Eu conversei e eles entenderam, mas fiquei com pena, de coração, porque tinha até crianças no meio", desabafa.

Enquanto Otília conversava com a reportagem de A Gazeta, na noite do último dia 9, mais gente tocou o interfone. "Eram de Vila Velha. Disseram que alugaram por 20 dias e que marcaram de conhecer a casa, mas que a anunciante não estava atendendo. Orientei a irem à delegacia", conta.

"É uma sensação de invasão, de falta de respeito. Estão usando coisas que são da gente para machucar outras pessoas. Isso me corta o coração. Fico muito triste com cada pessoa que vem no meu portão e digo que não é a casa" Otília Maria Stevam Mocelin - Aposentada

Inconformada com a atitude que classificou como "maldade sem tamanho", a aposentada disse que construiu o imóvel com o marido, há mais de 30 anos. "Nós compramos o lote e a casa foi construída para a nossa família. Ela nunca foi alugada. Eu moro aqui até hoje", esclarece.

Segundo a idosa, todas as vítimas citavam o nome da mesma anunciante e o mesmo tipo de contrato. Os sinais pagos por essas pessoas variava, na maioria, na faixa entre R$ 300 e R$ 350. Apenas um dos grupos teria perdido mais de R$ 1 mil. "A sensação é de que você foi roubado", afirma.

SEM PREJUÍZO E FRUSTRAÇÃO: VEJA DICAS

À frente da Delegacia Especializada de Crimes Cibernéticos (DRCC), o delegado Brenno Andrade explicou que golpes do tipo configuram crime de estelionato, que depende de representação. Ou seja, para ele ser investigado, é necessário que as vítimas registrem o caso junto à Polícia Civil.

"Já tivemos outros casos como esse. Os criminosos pedem pequenas parcelas de várias vítimas, porque assim as pessoas não vão ficar desconfiadas. É realmente muito complicado. Até porque comprovar que um imóvel está ou não disponível pela internet não é algo simples também", avalia.

Delegado Brenno Andrade é titular da Delegacia Especializada de Crimes Cibernéticos Crédito: Arquivo | AG

Ainda assim, para evitar ter prejuízos e planos frustrados com alugueis on-line, o delegado Brenno aponta dois principais caminhos: não realizar pagamentos sem visitar a casa e optar por sites confiáveis que permitem que as transações financeiras sejam feitas diretamente pela plataforma.

"Sei que, às vezes, não é possível ir até o local. Nesse caso, a pessoa vai precisar colocar na balança se vale a pena fazer esse tipo de reserva. Evitar sites em que a negociação é feita por fora, como acontece na OLX, também é uma forma de ter mais garantia de que o anúncio seja verídico", orienta.

O QUE DIZ A OLX

Por nota, a plataforma OLX garantiu que já retirou o anúncio e bloqueou o respectivo perfil. Também afirmou que está à disposição das autoridades para colaborar na apuração dos fatos e que conta com denúncias dos usuários para investigar anúncios irregulares e removê-los do site.

"A OLX esclarece que disponibiliza um espaço em que as pessoas podem anunciar e comprar produtos e serviços de forma rápida e simples, com negociação direta entre vendedor e comprador, sem a intermediação da plataforma, mas sempre de acordo com o termo e as condições de uso."

A empresa informou também que conta com serviços de orientação das melhores práticas de negociação, entre elas ficar atento a preços muito abaixo da média, verificar os dados do contrato e solicitar cópia da escritura ou IPTU do imóvel. As dicas podem ser obtidas pelos usuários no chat da plataforma.

INVESTIGAÇÃO: O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil confirmou, em nota enviada à reportagem, que pelo menos dois casos estão sendo investigados por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari, mas pontuou que, para que a investigação seja preservada, nenhuma outra informação foi repassada.