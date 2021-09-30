Manicure leva golpes de facão da atual namorada do ex na Serra

Mulher leva golpes de facão durante briga por ciúmes na Serra Crédito: Reprodução

Uma manicure de 38 anos levou golpes de facão da namorada de seu ex-companheiro, uma auxiliar de serviços gerais de 25 anos, durante uma briga motivada por ciúmes. O caso aconteceu no último sábado (25), no bairro Cascata, na região de Serra Sede, na Serra . A vítima foi socorrida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, e precisou levar mais de 20 pontos somente na cabeça, além de outros no rosto e nos braços. Já a agressora foi presa por tentativa homicídio

A briga foi registrada por câmeras de segurança. A mulher de 25 anos aparece brigando com o companheiro, um feirante. Durante a discussão, a manicure — ex-mulher dele — aparece e, aparentemente, começa a provocar a auxiliar de serviços gerais. A jovem, então, avança em direção à outra mulher com um facão e começa a agredi-la. Veja o vídeo:

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Em entrevista à TV Gazeta, o feirante — que preferiu não ser identificado — explicou que sua atual companheira começou a discutir com ele quando a ex-esposa ligou dizendo estar indo buscar os filhos de 5 e 7 anos. As crianças, segundo ele, presenciaram toda a cena. Ele relatou que a auxiliar de serviços gerais também o agrediu, chegando a rasgar sua camisa e quebrar o celular.

"Ela pegou meu telefone e começou a xingar a minha ex. Quebrou o telefone todinho, jogou no chão e quebrou todinho o telefone. Nisso, minha ex vinha descendo. Ela me pegou, me agarrou, rasgou minha camisa… Só vi a hora que ela pegou o facão e partiu para cima da minha ex. Foi ciúme”, disse.

Manicure levou golpes de facão durante briga por ciúmes na Serra Crédito: Arquivo pessoal

A manicure conseguiu correr, entrar na casa de uma amiga e pedir socorro à mulher, que trancou a casa antes que a agressora pudesse entrar. A auxiliar de serviços gerais, então, voltou ao local onde estava o companheiro e continuou brigando com ele. Ela foi contida somente após a chegada da Polícia Militar

A auxiliar de serviços gerais de 25 anos foi detida e levada para a Delegacia Regional da Serra. Segundo a Polícia Civil , a agressora foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio e levada para a Penitenciária Feminina de Cariacica.

A manicure foi socorrida e está internada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Mais de 20 pontos foram dados somente em sua cabeça.

O feirante disse à TV Gazeta que não quer mais o relacionamento. Em entrevista, ele afirmou que, em apenas cinco meses já foi vítima de violência por diversas vezes e mostrou marcas espalhadas pelo corpo, que, segundo ele, são decorrentes de mordidas e de outras agressões por parte da jovem.