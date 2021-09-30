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Briga por ciúmes

Manicure leva golpes de facão da atual namorada do ex na Serra

Mulher de 38 anos precisou levar mais de 20 pontos somente na cabeça, além de outros no rosto e nos braços. A agressora tem 25 anos e foi presa por tentativa de homicídio

Publicado em 30 de Setembro de 2021 às 15:58

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

30 set 2021 às 15:58
Mulher leva golpes de facão durante briga por ciúmes na Serra
Mulher leva golpes de facão durante briga por ciúmes na Serra Crédito: Reprodução
Uma manicure de 38 anos levou golpes de facão da namorada de seu ex-companheiro, uma auxiliar de serviços gerais de 25 anos, durante uma briga motivada por ciúmes. O caso aconteceu no último sábado (25), no bairro Cascata, na região de Serra Sede, na Serra. A vítima foi socorrida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, e precisou levar mais de 20 pontos somente na cabeça, além de outros no rosto e nos braços. Já a agressora foi presa por tentativa homicídio
A briga foi registrada por câmeras de segurança. A mulher de 25 anos aparece brigando com o companheiro, um feirante. Durante a discussão, a manicure — ex-mulher dele — aparece e, aparentemente, começa a provocar a auxiliar de serviços gerais. A jovem, então, avança em direção à outra mulher com um facão e começa a agredi-la. Veja o vídeo:
Em entrevista à TV Gazeta, o feirante — que preferiu não ser identificado — explicou que sua atual companheira começou a discutir com ele quando a ex-esposa ligou dizendo estar indo buscar os filhos de 5 e 7 anos. As crianças, segundo ele, presenciaram toda a cena. Ele relatou que a auxiliar de serviços gerais também o agrediu, chegando a rasgar sua camisa e quebrar o celular.
"Ela pegou meu telefone e começou a xingar a minha ex. Quebrou o telefone todinho, jogou no chão e quebrou todinho o telefone. Nisso, minha ex vinha descendo. Ela me pegou, me agarrou, rasgou minha camisa… Só vi a hora que ela pegou o facão e partiu para cima da minha ex. Foi ciúme”, disse.
Manicure leva golpes de facão durante briga por ciúmes na Serra
Manicure levou golpes de facão durante briga por ciúmes na Serra Crédito: Arquivo pessoal
A manicure conseguiu correr, entrar na casa de uma amiga e pedir socorro à mulher, que trancou a casa antes que a agressora pudesse entrar. A auxiliar de serviços gerais, então, voltou ao local onde estava o companheiro e continuou brigando com ele. Ela foi contida somente após a chegada da Polícia Militar.
A  auxiliar de serviços gerais de 25 anos foi detida e levada para a Delegacia Regional da Serra. Segundo a Polícia Civil, a agressora foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio e levada para a Penitenciária Feminina de Cariacica.
A manicure foi socorrida e está internada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Mais de 20 pontos foram dados somente em sua cabeça.
O feirante disse à TV Gazeta que não quer mais o relacionamento. Em entrevista, ele afirmou que, em apenas cinco meses já foi vítima de violência por diversas vezes e mostrou marcas espalhadas pelo corpo, que, segundo ele, são decorrentes de mordidas e de outras agressões por parte da jovem.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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