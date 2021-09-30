PM reage a assalto e atira contra dupla em praia de Vitória

Cabo da PM estava Praia da Guarderia com uma amiga quando foi abordado pelos criminosos Crédito: Fernando Madeira

Um cabo da Polícia Militar reagiu a uma tentativa de assalto e atirou contra dois criminosos na noite desta quarta-feira (29) na Praia da Guarderia, na região da Praia do Canto, em Vitória

Segundo a reportagem da TV Gazeta apurou, o cabo, que pertence ao pelotão da Polícia Ambiental, contou que ele e uma amiga estavam conversando na areia da praia, por volta das 20h, quando foram surpreendidos por dois homens que estavam usando drogas no local.

Segundo o policial, a dupla chegou pedindo dinheiro e, em seguida, um dos homens mostrou que estava com uma arma na cintura. Nesse momento, o PM afirmou que que sacou a arma dele, se identificou como policial e deu voz de prisão para os dois criminosos

O cabo contou que o criminoso, que estava com arma na cintura até então, apontou a arma de volta para o policial e foi nesse momento que o PM atirou quatro vezes. Um dos bandidos correu e o outro levou um tiro na perna.

O PM pediu reforço à Polícia Militar e também acionou o Samu 192. O criminoso baleado foi socorrido e encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (São Lucas), também na Capital. Ele foi autuado por tentativa de roubo e está internado sob escolta da Polícia Militar. O policial que reagiu à tentativa de assalto prestou depoimento, junto com a amiga, na Delegacia Regional de Vitória.