Inspetor penitenciário reage a assalto e mata suspeito em Vitória

Suspeito de tentar assaltar inspetor penitenciário foi morto em calçada de hipermercado em Vitória Crédito: Rodrigo Gomes

TV Gazeta, que foi ao local, o inspetor e amigos seguiam caminhando, por volta das 4h30, em direção à Ponte da Passagem, quando foram surpreendidos por três homens em um carro branco. Uma tentativa de assalto a um inspetor penitenciário na Reta da Penha, em Vitória , na madrugada desta sexta-feira (24), terminou com a morte de um suspeito. Segundo as primeiras informações da reportagem da, que foi ao local, o inspetor e amigos seguiam caminhando, por volta das 4h30, em direção à Ponte da Passagem, quando foram surpreendidos por três homens em um carro branco.

O inspetor estava com quatro amigos. Eles saíram de uma casa de shows na Reta da Penha e seguiam a pé para Jardim da Penha, onde fariam um lanche. Dois desses amigos conversaram com a reportagem da TV Gazeta e contaram que, quando estavam no caminho, parou um carro branco e de dentro do carro saiu o suspeito, que apontou a arma para todos. O homem teria dito que tinha uma bala para cada um, dizendo para ninguém reagir senão ele atirava.

Your browser does not support the video tag.

Local onde um assaltante foi morto por um agente penitenciário Crédito: Ricardo Medeiros

O suspeito chegou a pedir celulares e puxar a bolsa de uma jovem. Em um dado momento, o agente reagiu, disse que era policial penal e mandou o bandido largar a arma. Ele não largou e apontou a arma para o agente, segundo os amigos. Foi nesse momento que o agente atirou e atingiu o criminoso, que morreu no local. O carro branco que deixou o suspeito e estava esperando o assalto, fugiu.

Acionados, policiais militares foram até o local e constataram que o suspeito estava morto e, assim, encaminharam o inspetor penitenciário e amigos para a Delegacia Regional de Vitória.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informou que o agente foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória, onde foi ouvido e liberado após o delegado plantonista entender que ele agiu em legítima defesa própria e de terceiros. "Não houve detidos relacionados a esse caso, que seguirá sob investigação do 3º Distrito Policial", disse a PC, em nota.

O corpo do suspeito foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.