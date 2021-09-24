Inspetor penitenciário reage a assalto e mata suspeito em Vitória

Uma tentativa de assalto a um inspetor penitenciário na Reta da Penha, em Vitória, na madrugada desta sexta-feira (24), terminou com a morte de um suspeito. Segundo as primeiras informações da reportagem da TV Gazeta, que foi ao local, o inspetor e amigos seguiam caminhando, por volta das 4h30, em direção à Ponte da Passagem, quando foram surpreendidos por três homens em um carro branco.
O inspetor estava com quatro amigos. Eles saíram de uma casa de shows na Reta da Penha e seguiam a pé para Jardim da Penha, onde fariam um lanche. Dois desses amigos conversaram com a reportagem da TV Gazeta e contaram que, quando estavam no caminho, parou um carro branco e de dentro do carro saiu o suspeito, que apontou a arma para todos. O homem teria dito que tinha uma bala para cada um, dizendo para ninguém reagir senão ele atirava.
O suspeito chegou a pedir celulares e puxar a bolsa de uma jovem. Em um dado momento, o agente reagiu, disse que era policial penal e mandou o bandido largar a arma. Ele não largou e apontou a arma para o agente, segundo os amigos. Foi nesse momento que o agente atirou e atingiu o criminoso, que morreu no local. O carro branco que deixou o suspeito e estava esperando o assalto, fugiu.
Acionados, policiais militares foram até o local e constataram que o suspeito estava morto e, assim, encaminharam o inspetor penitenciário e amigos para a Delegacia Regional de Vitória.
O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL
A Polícia Civil informou que o agente foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória, onde foi ouvido e liberado após o delegado plantonista entender que ele agiu em legítima defesa própria e de terceiros. "Não houve detidos relacionados a esse caso, que seguirá sob investigação do 3º Distrito Policial", disse a PC, em nota.
O corpo do suspeito foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta