O adolescente Uilton Meira de Oliveira Júnior foi morto em janeiro deste ano em Cariacica, aos 16 anos de idade Crédito: Arquivo | A Gazeta

O titular da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, Eduardo Khaddour, explicou que as investigações apontaram que a jovem agiu junto da irmã de 21 anos. Além delas, outras nove pessoas foram identificadas como coautoras no crime, sendo que sete já foram presas. Segundo o delegado, dois fatores motivaram o homicídio: ciúmes e tráfico de drogas.

Your browser does not support the audio element. Morte em igreja - mulher é presa por planejar crime em Cariacica

"A namorada do adolescente tinha ciúmes e problemas com a acusada. Além disso, a família da suspeita era rival da organização criminosa a qual o jovem pertencia. Essas duas razões foram a motivação do crime" Eduardo Khaddour - Titular da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica

De acordo com a Polícia Civil , as irmãs sabiam que o Uilton e a namorada estavam em casa na noite do crime. "Elas chegaram à residência com os demais suspeitos em dois carros. Ao ver a ação, o casal empreendeu fuga, mas os criminosos perseguiram o rapaz e o mataram a tiros", detalhou.

Após ser detida no mesmo bairro onde o assassinato aconteceu, a jovem de 19 anos foi levada para a DHPP de Cariacica. Ela foi presa preventivamente e encaminhada ao Centro de Triagem de Viana. "Os trabalhos continuam para prender a irmã da acusada e os outros dois foragidos", garantiu a PC.

PEDIU PERDÃO ANTES DE MORRER: RELEMBRE O CASO

Adolescente morreu dentro da Igreja Deus é Amor, no bairro Novo Brasil, em Cariacica Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Amigos do adolescente contaram à reportagem que cerca de oito homens chegaram armados, roubaram celulares e procuravam por um rapaz que não seria o Uilton. No entanto, como não o teriam encontrado, decidiram atirar e "matar qualquer pessoa". Tudo aconteceu logo após o término de um culto.