Polícia investiga denúncia de abuso contra treinador de futebol no ES

Caso é investigado na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Polícia Civil investiga uma denúncia de abuso sexual feita por um adolescente de 14 anos contra um treinador de futebol de Vila Velha . O jovem, que é de outro Estado e estaria no Espírito Santo para ser treinado pelo homem de 47 anos, disse aos policiais que, após tomar um açaí a convite do profissional no último sábado (18), se lembra apenas de ter acordado só de cueca e com dores na casa do suspeito.

O caso chegou ao conhecimento da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) na segunda-feira (20), dois dias após a data em que o fato teria ocorrido. Segundo o delegado adjunto Diego Bermond, o menino é da Bahia e viajou ao Estado capixaba para ser treinado pelo homem, que o acomodava em outra residência com outros jovens.

"O suspeito mantinha outra casa, também em Vila Velha, com três ou quatro adolescentes sob o pretexto de treiná-los. Em uma oportunidade, o suspeito chamou esse adolescente para ir à casa dele e teriam acontecido os fatos" Diego Bermond - Delegado adjunto da DPCA

Na noite de segunda-feira, o adolescente contou detalhes do que teria acontecido para uma assistente social da Polícia Civil. O rapaz passou um exame de corpo de delito e foi submetido a um exame toxicológico para a averiguação da violência sexual.

"Primeiro, o adolescente narrou os fatos para os pais, que continuam na Bahia , e eles entraram em contato com uma pessoa conhecida de Vila Velha. Esse conhecido, por sua vez, acionou a Polícia Militar . Logo depois, o adolescente foi levado junto ao Conselho Tutelar para a delegacia", contou Diego.

CONVITE PARA TOMAR AÇAÍ

Demandada pela reportagem, a Polícia Militar informou ter sido acionada na tarde de segunda-feira. Aos militares, o adolescente contou que tinha sido convidado para ir à casa do treinador. "No entanto, após tomar um açaí, o menino relatou que não se lembrava de mais nada, apenas de acordar só de cueca e com dores", detalhou.

"O menor ainda disse que estaria morando em uma casa alugada pelo acusado, junto de outros adolescentes que também jogavam no time", completou a corporação. O adolescente também falou que não tinha responsável legal no Espírito Santo. O acusado não foi localizado pela PM.

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AMIGO TERIA PRESENCIADO OS ABUSOS

Além do adolescente que fez a denúncia, um amigo dele foi ouvido pelas autoridades porque teria presenciado os abusos. Já o suspeito de 47 anos deverá ser ouvido na manhã desta quinta-feira (23), quando o relatório do caso já terá sido entregue pelo setor psicossocial da Polícia Civil para a apreciação do delegado.

SUSPEITO JÁ É INVESTIGADO POR ABUSO