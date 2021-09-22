Preso suspeito de matar jovem com tiro na cabeça em bar de Vila Velha

Um homem de 27 anos, suspeito de ser o autor do assassinato de Kamila Rodrigues Pião, de 19 anos, foi preso nessa terça-feira (21), no bairro Alecrim, em Vila Velha. O crime ocorreu na madrugada de 4 de julho deste ano, durante um pagode clandestino realizado na mesma região. Além do feminicídio, o autor foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ele não teve o nome informado pela polícia.
À frente da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), a delegada Raffaella Almeida informou, em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (22), que o acusado mantinha um relacionamento conturbado com a vítima e teria matado a namorada por ciúmes.
"Naquela noite, ele começou a desconfiar que a vítima estava mantendo algum tipo de relacionamento com o próprio irmão. Ele tinha uma posse tão grande da vítima, que ele não permitia que ela saísse de casa ou que mantivesse qualquer tipo de conversa com outro homem"
Segundo a delegada, as investigações apontaram que familiares de Kamila e do autor do crime estavam no bar, assim como integrantes do tráfico de drogas da região de Alecrim. O disparo que atingiu a cabeça da vítima foi efetuado na presença de todos. Em seguida, o suspeito fugiu. Pessoas que estavam no local chegaram a socorrer a jovem, mas ela morreu após dar entrada no hospital.
Em depoimento à polícia, o homem de 27 anos relatou que o tiro foi acidental. "Essa versão não prospera, tendo em vista que ele sacou a arma. O tiro deveria ter vindo, então, de baixo para cima. Porém, no laudo cadavérico da vítima, observamos que o orifício de entrada da bala veio de cima", esclarece Rafaella.
"O que aconteceu foi uma execução. Quando a vítima voltou do banheiro, ele sacou a pistola que estava na cintura, apontou para a cabeça dela e atirou"
Além da prova técnica obtida pelo exame, outros dois fatores colaboraram para demonstrar o dolo — a intenção de matar. "Ele andava com uma arma de fogo. Como alega que não sabe manusear? O normal, para uma pessoa que efetua um disparo acidental, é socorrer a vítima, não fugir", defende a delegada.
Quando o mandado de prisão foi expedido, dois dias após o crime, o suspeito fugiu para o Complexo da Maré, no município de Rio de Janeiro (RJ), onde ficou por cerca de um mês antes de retornar ao Espírito Santo. Com a continuidade dos monitoramentos, ele acabou sendo preso na casa dos pais, em Alecrim.
AUTUAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS
No momento da prisão, realizada com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), o homem de 27 anos estava com uma "certa quantidade de drogas e anotações em um caderno relativo a vendas de entorpecentes na região". Por isso, ele também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. O suspeito já tinha passagem por porte ilegal de arma de fogo e roubo.
É VÍTIMA DE VIOLÊNCIA? DENUNCIE
Aproveitando a notoriedade do caso, a delegada Denise Maria Carvalho reforçou que o relacionamento de Kamila com o suspeito era conturbado e que, antes de ser morta, ela sofria violência psicológica e física, mas nunca procurou a delegacia para fazer denúncia a respeito.
"Ela achou que nada mais grave poderia acontecer. Queremos fazer um alerta para todas as mulheres que estão sofrendo violência doméstica ou de qualquer tipo: procure a delegacia da mulher para registrar a ocorrência e ter ajuda da polícia", orientou, também na coletiva desta quarta-feira.
Atualização
22/09/2021 - 6:46
Após a publicação desta matéria, a Polícia Civil realizou uma coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira (22), em que divulgou detalhes sobre a prisão do suspeito e as investigações. As informações foram inseridas no texto.