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Violência

Mulher morre após levar tiro na cabeça em bar de Vila Velha

Kamila Rodrigues Pião, de 19 anos, foi levada para o hospital por populares, mas não resistiu ao ferimento e morreu às 2h20 deste domingo (4)

Publicado em 04 de Julho de 2021 às 11:39

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

04 jul 2021 às 11:39
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória
Crime foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma jovem de 19 anos morreu na madrugada deste domingo (4) após ser baleada com um tiro na cabeça no bairro Alecrim, em Vila Velha. De acordo com informações da polícia e de familiares, Kamila Rodrigues Pião estava em um bar quando foi atingida.
Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) relataram que Kamila foi ferida na rua Luiz de Camões, às 2h11 deste domingo, em um bar onde estava com amigos. A vítima foi levada ao hospital por populares.
Não há informações sobre a autoria ou motivação do disparo. A Polícia Militar, por nota, informou que os militares realizavam policiamento no bairro quando foram acionados para irem a um hospital da região, pois uma jovem havia sido baleada.
"Testemunhas que estavam no hospital e o pai da vítima disseram que ela estava em um bar quando indivíduos chegaram no local e atiraram. Ninguém soube passar as características dos suspeitos", diz a nota da corporação.
O caso será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Segundo a Polícia Civil, "nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada".

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