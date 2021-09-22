Homem morre após ser esfaqueado durante "apagão" em bar na Serra

Pouco antes do crime, por volta das 20h30, a vítima bebia com outras pessoas em um bar e começou a discutir com um homem, que seria amigo dele, por causa de R$ 40. Com a ventania, houve uma queda de energia no bairro e várias ruas ficaram às escuras. Moradores que estavam no bar começaram a retornar para suas casas e foi em meio à escuridão que eles ouviram os gritos da vítima, que tinha sido atingida por uma facada no peito.