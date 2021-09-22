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Bairro Vista da Serra

Homem morre após ser esfaqueado durante "apagão" em bar na Serra

A vítima estava bebendo em um bar e entrou em uma discussão com outro homem que estava no local logo antes do crime; a polícia não localizou nenhum suspeito

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 11:00

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

22 set 2021 às 11:00
O gesseiro Lucas de Oliveira Ferreira, 30 anos, foi assassinado durante um apagão na Serra
O gesseiro Lucas de Oliveira Ferreira, 30 anos, foi assassinado durante um 'apagão' na Serra Crédito: Reprodução
O gesseiro Lucas de Oliveira Ferreira, 30 anos, foi morto por volta das 21h desta terça-feira (21) durante um "apagão" provocado pelos fortes ventos no bairro Vista da Serra II, na Serra. Segundo a Polícia Militar, Lucas chegou a ser socorrido por outras pessoas e levado à Unidade de Pronto Atendimento do município, mas já chegou ao local morto.
Pouco antes do crime, por volta das 20h30, a vítima bebia com outras pessoas em um bar e começou a discutir com um homem, que seria amigo dele, por causa de R$ 40. Com a ventania, houve uma queda de energia no bairro e várias ruas ficaram às escuras. Moradores que estavam no bar começaram a retornar para suas casas e foi em meio à escuridão que eles ouviram os gritos da vítima, que tinha sido atingida por uma facada no peito.
Lucas foi socorrido, mas morreu antes de dar entrada na UPA da região. De acordo com a Polícia Militar, os agentes chegaram ao local quando a vítima já havia sido socorrida. Eles fizeram buscas por toda a região e tentaram ouvir moradores, mas o suspeito não foi localizado.
Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. A corporação não passará mais detalhes da apuração. A polícia informou também que o corpo da vítima foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser liberado para os familiares e para que seja feito o exame cadavérico.

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