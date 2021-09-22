Adolescente de 17 anos é esfaqueada pelo enteado de 14 anos em Cariacica

Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica Crédito: Carlos Alberto Silva

Uma adolescente de 17 anos foi esfaqueada dentro da própria casa no bairro Vista Dourada, em Cariacica . Depois de levar as facadas, a adolescente correu para um bar que fica ao lado da casa e acabou desmaiando. O crime aconteceu no final da tarde desta terça-feira (21).

O suspeito de esfaquear a adolescente é o enteado da vítima, de 14 anos. A vítima levou duas facadas, uma no pescoço e a outra em um dos olhos. A adolescente foi esfaqueada na cozinha, na frente da filha de dois anos. Nesta quinta (23), a Polícia Civil informou que o agressor foi apreendido.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( Samu ) foi acionado e levou a vítima desacordada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

A adolescente de 17 anos tem um relacionamento com o pai do suspeito, de 64 anos. Segundo uma sobrinha da vítima, que pediu para não ser identificada, o crime chocou os parentes da adolescente, já que ela não tinha conflitos com o filho do namorado.

"Poucas horas antes do esfaqueamento, ela fez uma postagem dele (enteado) brincando nos fundos. A neném dela, ele. Do nada, poucas horas depois, ele esfaqueou ela. Ninguém entende o porquê", disse.

A sobrinha da vítima desconfia que o menino esfaqueou a adolescente por ciúmes.

"Alguma coisa motivou. Pela idade dela, sempre falei que achava que ele tinha ciúme dela com o pai. Sempre falei e afirmo. Acho que ele tem ciúmes. Pela idade dela, pela idade dele e pela idade do pai", contou.

Vizinhos se assustaram com o barulho dos gritos de socorro da vítima e chamaram a Polícia Militar . Os policias fizeram buscas, mas o adolescente conseguiu fugir.

Com informações de Caique Verli, da TV Gazeta

O QUE DIZ A LEI SOBRE NAMORO DE ADOLESCENTES COM ADULTOS

Segundo o site Direitos Brasil , para a lei brasileira, a capacidade de consentimento é determinada pela idade: a partir dos 14 anos. Se a pessoa não tiver capacidade de consentimento, isso significa que ela não tem a autonomia de dizer que quer se relacionar. Desta forma, qualquer prática sexual será considerada estupro de vulnerável.