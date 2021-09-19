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Em São João Batista

Vídeo: Balão cai sobre casas e fios de energia em Cariacica

O Corpo de Bombeiros afirmou que, apesar de cair sobre residências, ninguém se feriu; equipes da EDP foram ao local para recolher o artefato

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 17:41

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

19 set 2021 às 17:41
Um balão caio sobre duas casas do bairro São João Batista, em Cariacica, na tarde deste domingo (19)
Um balão caiu sobre duas casas do bairro São João Batista, em Cariacica, na tarde deste domingo (19) Crédito: Leitor de A Gazeta
Um balão caiu sobre duas casas no bairro São João Batista, em Cariacica, na tarde deste domingo (19). Moradores do bairro informaram que o artefato também atingiu a fiação da rede elétrica, mas ninguém ficou ferido. Equipes da EDP, concessionária que fornece energia elétrica no Espírito Santo, estiveram no local para recolher o balão.
Um morador do bairro, que preferiu não ser identificado, informou que no balão estava presa uma bandeira do Flamengo e caiu sobre duas casas. Ele explicou que um homem, que disse ser dono do artefato, chegou até o local dizendo que havia acompanhado o objeto desde Belford Roxo, no Rio de Janeiro, de carro, mas não conseguiu recolher o balão.
"Apareceram uns meninos que se diziam proprietários e se aproveitaram da situação para retirar o arco de metal, com maior valor e levaram. Os moradores ficaram apreensivos de ocorrer algum incêndio. Só a bandeira cobriu o telhado todo de uma casa", contou um vizinho do local do incidente.
Um balão caio sobre duas casas do bairro São João Batista, em Cariacica, na tarde deste domingo (19)
Um balão caio sobre duas casas do bairro São João Batista, em Cariacica, na tarde deste domingo (19) Crédito: Leitor de A Gazeta
A porteira Ju Ferreira do Nascimento, moradora de uma das casas atingidas pelo balão, contou que estava no quarto quando sua filha, que estava na sala, a alertou de que algum objeto estava caindo no quintal da residência. Ela disse que o balão acabou cobrindo toda sua casa.
"O arco dele bateu no telhado e ficou pendurado em cima da minha casa, na parede. É muito grande esse balão, muito grande mesmo. Nunca tinha visto algo parecido. Para falar a verdade, eu fiquei tremendo, fiquei muito nervosa. Falei com minha filha 'pega a Maia (neta dela) e vamos correr', porque achei que pudesse pegar fogo na minha casa", disse, contando ainda que o homem que se apresentou como dono do balão, que teria vindo de Belford Roxo, passou mal ao saber que outras pessoas já tinham pegado pedaços do artefato.
Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para a ocorrência, mas que não atuou na retirada do balão. Segundo a corporação, os balões caíram em cima de locais desabitados, embora Ju tenha afirmado que caiu sobre sua residência, e na rede elétrica do bairro. Ainda segundo os Bombeiros, a concessionária de energia foi acionada e a corporação acredita que o balão seja proveniente da Grande Vitória mesmo.

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