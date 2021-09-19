Vídeo: Balão cai sobre casas e fios de energia em Cariacica

Um balão caiu sobre duas casas no bairro São João Batista, em Cariacica, na tarde deste domingo (19). Moradores do bairro informaram que o artefato também atingiu a fiação da rede elétrica, mas ninguém ficou ferido. Equipes da EDP, concessionária que fornece energia elétrica no Espírito Santo, estiveram no local para recolher o balão.
Um morador do bairro, que preferiu não ser identificado, informou que no balão estava presa uma bandeira do Flamengo e caiu sobre duas casas. Ele explicou que um homem, que disse ser dono do artefato, chegou até o local dizendo que havia acompanhado o objeto desde Belford Roxo, no Rio de Janeiro, de carro, mas não conseguiu recolher o balão.
"Apareceram uns meninos que se diziam proprietários e se aproveitaram da situação para retirar o arco de metal, com maior valor e levaram. Os moradores ficaram apreensivos de ocorrer algum incêndio. Só a bandeira cobriu o telhado todo de uma casa", contou um vizinho do local do incidente.
A porteira Ju Ferreira do Nascimento, moradora de uma das casas atingidas pelo balão, contou que estava no quarto quando sua filha, que estava na sala, a alertou de que algum objeto estava caindo no quintal da residência. Ela disse que o balão acabou cobrindo toda sua casa.
"O arco dele bateu no telhado e ficou pendurado em cima da minha casa, na parede. É muito grande esse balão, muito grande mesmo. Nunca tinha visto algo parecido. Para falar a verdade, eu fiquei tremendo, fiquei muito nervosa. Falei com minha filha 'pega a Maia (neta dela) e vamos correr', porque achei que pudesse pegar fogo na minha casa", disse, contando ainda que o homem que se apresentou como dono do balão, que teria vindo de Belford Roxo, passou mal ao saber que outras pessoas já tinham pegado pedaços do artefato.
O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para a ocorrência, mas que não atuou na retirada do balão. Segundo a corporação, os balões caíram em cima de locais desabitados, embora Ju tenha afirmado que caiu sobre sua residência, e na rede elétrica do bairro. Ainda segundo os Bombeiros, a concessionária de energia foi acionada e a corporação acredita que o balão seja proveniente da Grande Vitória mesmo.