Vulcão que pode causar tsunami no Brasil entra em erupção; veja vídeos

Vulcão entra em erupção nas Ilhas Canárias Crédito: Reprodução Twitter/@involcan

Vulcão que pode causar tsunami em países banhados pelo Atlântico começa a liberar lavas Crédito: RTVC/Twitter/Reprodução

O início da erupção está sendo acompanhado pelo Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan). Nas redes sociais, eles anunciaram o começo da atividade vulcânica às 11h12 do horário de Brasília.

ACABA DE COMENZAR LA ERUPCIÓN EN LA PALMA. ESTAS IMÁGENES HAN SIDO GRABADAS POR PERSONAL DE INVOLCAN. pic.twitter.com/CjdR7ZnKzh — INVOLCAN (@involcan) September 19, 2021

O jornal espanhol elDiario.es faz a cobertura ao vivo da erupção, que é descrito como um "momento histórico" pela imprensa. O território das Ilhas Canárias pertence à Espanha.

Más imágenes de la erupción del volcán en La Palma. Te lo contamos en directo en https://t.co/xBXCYwrRwM pic.twitter.com/vDW14wWRym — elDiario.es (@eldiarioes) September 19, 2021

Em seu perfil no Twitter, o presidente do Governo da Espanha, Pedro Sanchez, informou que iria adiar a viagem aos Estados Unidos, onde participaria da Assembleia Geral da ONU, para acompanhar a situação de La Palma. Ele disse que se dirigia até o local.

Me dirijo en estos momentos hacia Canarias, ante la evolución sísmica, para conocer de primera mano la situación en La Palma, la coordinación del dispositivo y los protocolos activados.



Posponemos el viaje a EE.UU. para asistir a la Asamblea General de la ONU. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 19, 2021

Por anos, o efeito desse vulcão é estudado pela ciência e já é classificado por alguns como um possível causador do apocalipse. Segundo especialistas, no pior dos cenários, podem ser provocadas ondas no alto-mar de até 100 metros, que chegariam ao Nordeste do país com cerca de 40 metros e, no litoral capixaba, com até 20 metros, conforme estudos.

"O tsunami é um terremoto que acontece dentro da água e como um terremoto ele tem magnitudes: avassaladoras ou menores. Então, se acontecer, depende da magnitude", explicou a doutora em Geologia e professora da Ufes, Luiza Bricalli, em entrevista recente para A Gazeta , ressaltando que as chances de um tsunami atingir o Brasil são baixíssimas.