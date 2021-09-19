Vulcão que pode causar tsunami no Brasil entra em erupção; veja vídeos

O vulcão Cumbre Vieja, localizado em La Palma, nas Ilhas Canárias, entrou em erupção no fim da manhã deste domingo (19). Adormecido há décadas, o vulcão que fica próximo à costa da África vinha dando sinais de atividades sísmicas, deixando autoridades em alerta na última semana.
Há uma hipótese remota que ocorra um tsunami que seria capaz de atingir partes da Europa, América do Norte, países do Caribe e até o Brasil.
O início da erupção está sendo acompanhado pelo Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan). Nas redes sociais, eles anunciaram o começo da atividade vulcânica às 11h12 do horário de Brasília.
O jornal espanhol elDiario.es faz a cobertura ao vivo da erupção, que é descrito como um "momento histórico" pela imprensa. O território das Ilhas Canárias pertence à Espanha.
Em seu perfil no Twitter, o presidente do Governo da Espanha, Pedro Sanchez, informou que iria adiar a viagem aos Estados Unidos, onde participaria da Assembleia Geral da ONU, para acompanhar a situação de La Palma. Ele disse que se dirigia até o local.
Por anos, o efeito desse vulcão é estudado pela ciência e já é classificado por alguns como um possível causador do apocalipse. Segundo especialistas, no pior dos cenários, podem ser provocadas ondas no alto-mar de até 100 metros, que chegariam ao Nordeste do país com cerca de 40 metros e, no litoral capixaba, com até 20 metros, conforme estudos.
"O tsunami é um terremoto que acontece dentro da água e como um terremoto ele tem magnitudes: avassaladoras ou menores. Então, se acontecer, depende da magnitude", explicou a doutora em Geologia e professora da Ufes, Luiza Bricalli, em entrevista recente para A Gazeta, ressaltando que as chances de um tsunami atingir o Brasil são baixíssimas.
"A possibilidade de acontecer um tsunami por aqui é muito baixa, muito pequena. Se especula a questão do Nordeste do Brasil. O Nordeste está mais próximo do limite das placas tectônicas que o Espírito Santo, mas mesmo assim está muito longe do limite das placas.”