ES deve receber 1 milhão de vacinas contra Covid-19 na próxima semana

Vacinação contra a Covid-19 no ES Crédito: Carlos Alberto Silva

Espírito Santo pode receber mais de um milhão de doses de vacinas contra a Covid-19 na próxima semana. Em uma rede social, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, afirmou que será a semana com a maior disponibilidade de doses para a imunização dos capixabas desde o início da vacinação contra o coronavírus. O comentário foi feito após o governador Renato Casagrande anunciar a chegada de mais uma remessa ao Espírito Santo, com 268.290 doses, na segunda-feira (20).

Quando chegam ao Estado, após envio do Ministério da Saúde , os imunizantes são recebidos no Aeroporto de Vitória, depois encaminhados para a Central Estadual de Rede de Frio. Só assim podem ser distribuídos aos municípios.

Será a semana com a maior disponibilidade de doses para vacinar o povo capixaba. Podemos passar de 1 milhão de doses disponíveis em uma semana. Vamos vencer! #venceremos #VacinaSim https://t.co/IE31XtlXL7 — Nésio Fernandes (@dr_nesio) September 18, 2021

Na manhã deste sábado (18), foram recebidas 146.400 doses de vacina da Coronavac enviadas pelo governo federal.

UM MILHÃO DE DOSES EM UMA SEMANA:

146 mil doses do Ministério da Saúde já recebidas no sábado (18);

268 mil doses do Ministério da Saúde que chegarão ao ES na segunda-feira (20);

200 mil doses compradas pelo governo do ES ; lote já recebido neste sábado (18);

; lote já recebido neste sábado (18); 300 mil doses compradas pelo governo do ES ; lote chegará ao Estado até sexta-feira (24);

; lote chegará ao Estado até sexta-feira (24); Novas doses que chegarão durante a semana, segundo a secretaria de Saúde. Ainda não há informações sobre a quantidade exata e data do envio.

De acordo com Nésio, o governo do Estado distribuiu uma quantidade de doses de reforço suficiente para imunizar todos os idosos com 60 anos ou mais que já tenham completado seis meses desde a segunda aplicação.

O secretário informou que espera avançar na vacinação de idosos e imunossuprimidos, pessoas acima dos 18 anos que buscam a primeira dose, além dos que procuram a D2. Os adolescentes também estão entre os que encorpam a fila da imunização.

A vacinação deste grupo, aliás, foi tema de divergência entre o Ministério da Saúde e a Anvisa . Para o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades não devem ser vacinados. A posição é diferente do que prega a agência reguladora, que aprova a vacinação com a Pfizer. Algumas unidades da federação, como o Espírito Santo , Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal e Bahia mantiveram a imunização da faixa etária.

NÚMEROS DA VACINAÇÃO NO ES