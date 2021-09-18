Coronavírus: ES chega a 12.426 mortes e registra mais de 576 mil casos

Coronavírus Crédito: Pixabay

Correção A versão original desta matéria apontava, erroneamente, que o Espírito Santo havia registrado cinco óbitos por coronavírus nas últimas 24 horas. A informação correta é que o Estado contabilizou sete novas mortes no período. O número de vacinados também foi corrigido.

Já entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9,891 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.123. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.569 contaminações.

Até este sábado, mais de 1,99 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando a 551.677, com um acréscimo de 323 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.

VACINAÇÃO NO ES