Coronavírus: ES chega a 12.426 mortes e registra mais de 576 mil casos

Correção
20/09/2021 - 6:54
A versão original desta matéria apontava, erroneamente, que o Espírito Santo havia registrado cinco óbitos por coronavírus nas últimas 24 horas. A informação correta é que o Estado contabilizou sete novas mortes no período. O número de vacinados também foi corrigido.
O Espírito Santo chegou ao total de 12.426 mortes e 576.183 casos confirmados do novo coronavírus, desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados sete novos óbitos e 557 novas infecções, segundo dados divulgados neste sábado (18) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 72.414. Na sequência, aparece Vila Velha (71.925), seguida por Vitória (63.001) e Cariacica (43.521). Ocupando a quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (29.540), que fica no Sul do Estado.
Já entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9,891 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.123. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.569 contaminações.
Até este sábado, mais de 1,99 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando a 551.677, com um acréscimo de 323 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.
VACINAÇÃO NO ES
Segundo o Painel de Vacinação, também da Sesa, 2.791.906 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 1.486.530 também já receberam a segunda dose. Já 114.065 tomaram a dose única da Janssen.