Colatina tem baixa adesão da 3ª dose da vacina contra a Covid-19

Vacinação da 3ª dose em idosos acima de 80 anos. Crédito: Márcia Leal

A imunização com a terceira dose da vacina contra a Covid-19 teve baixa adesão em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo . Das 3.960 doses disponibilizadas pela prefeitura para o reforço na vacinação, apenas 385 foram aplicadas — o que corresponde a 9% do total.

Segundo a prefeitura, a baixa adesão é devido à falta de atenção dessa parcela da população e a dose de reforço deve voltar a ser aplicada no município nos dias 21 e 22 deste mês.

O secretário afirmou que estuda mudar a estratégia de vacinação com a dose de reforço, caso a adesão continue baixa. "Nós já reduzimos o intervalo da vacinação e também temos a vacinação domiciliar. Nós estudamos levar as vacinas nas unidades de saúde e criar mais postos de vacinação”, afirma Bertolo.