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Imunização

Colatina tem baixa adesão da 3ª dose da vacina contra a Covid-19

Foram aplicadas apenas 9% das 3.960 doses disponibilizadas os públicos a partir 60 e de 80 anos no município. Dose de reforço deve voltar a ser aplicada no município nos dias 21 e 22

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 21:29

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

17 set 2021 às 21:29
Paralelamente, o município aplica a primeira dose da vacina em pessoas de 80 a 84 anos
Vacinação da 3ª dose em idosos acima de 80 anos. Crédito: Márcia Leal
A imunização com a terceira dose da vacina contra a Covid-19 teve baixa adesão em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Das 3.960 doses disponibilizadas pela prefeitura para o reforço na vacinação, apenas 385 foram aplicadas — o que corresponde a 9% do total.
No município, a dose de reforço foi aplicada durante dois dias nesta semana. Na quarta-feira (16), para idosos a partir de 80 anos, e na quinta-feira (17), para o público com 60 anos ou mais. 
Segundo a prefeitura, a baixa adesão é devido à falta de atenção dessa parcela da população e a dose de reforço deve voltar a ser aplicada no município nos dias 21 e 22 deste mês.
O secretário afirmou que estuda mudar a estratégia de vacinação com a dose de reforço, caso a adesão continue baixa. "Nós já reduzimos o intervalo da vacinação e também temos a vacinação domiciliar. Nós estudamos levar as vacinas nas unidades de saúde e criar mais postos de vacinação”, afirma Bertolo.
As doses que sobraram foram reservadas para a continuidade da aplicação da dose de reforço em quem tem a partir de 60 anos.

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